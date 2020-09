Carmen Barbieri con parálisis facial

Carmen Barbieri se bajó del Cantando 2020 y preocupa su estado de salud (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Desde hace unos meses, cuestiones que tienen que ver con la salud empezaron a tener a maltraer a Carmen Barbieri. La enfermedad de su hijo, Federico Bal, el confinamiento y el impedimento, a raíz de esto, de acompañarlo en la lucha contra el cáncer, de darle un beso y un abrazo, repercutieron. La artista fue acumulando angustia y el cuerpo le pasó factura. La felicidad por incorporarse al Cantando 2020 no logró apaciguar lo que tenía adentro. A fines de agosto se esguinzó un tobillo durante un ensayo, pero esto no le impidió presentarse pese al dolor que casi no le permitía pisar.

Como debía guardar reposo, fue reemplazada por Fátima Florez, quien aprovechó para salir al ruedo caracterizada de la mismísima Barbieri. Mientras esto se produjo, los rumores hablan de una salida de Carmen del certamen, que ella misma desmintió: “Lo que se está diciendo nunca estuvo en mi cabeza, ni teniendo la pierna como la tenía pensé en renunciar”, le había dicho a LAM.

Días más tarde fue afectada por una culebrilla (herpes zoster) que desde los primeros síntomas todo se fue agudizando. Primero le aparecieron en la boca y luego se le fueron desparramando por todo el rostro. Más allá de esto, porque en su ADN está esa tesón por el trabajo y por no abandonarlo, en principio, para el próximo ritmo, que se empezará a desarrollar esta noche, Carmen iba a volver, pero diferentes sucesos que se fueron dando en fin de semana, hicieron que la capocómica tomara la determinación de bajarse por tiempo indeterminado.

Según pudo saber Teleshow, el domingo llamó a su médico de confianza, que la derivó al dermatólogo. La consulta tuvo que ver con un párpado que se le cayó y cierta dificultad para mover la boca, que rápidamente encendieron sus alarmas. El profesional que la vio la tranquilizó y luego determinó que se trató de una parálisis facial producto que virus que tiene, y no generado por otra cosa. Le recetó nueva medicación y reposo por unos días más. Asimismo, le indicó que esté tranquila, ya que lo acontecido, en parte, tiene que ver con un cuadro de angustia y nerviosismo.

Por otra parte, En Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve, indicaron nuevos datos. “Me confirman lo de la parálisis facial, que tiene un parche en el ojo, porque producto del párpado que se le cayó, no podía abrir el ojo izquierdo. Fue cada vez peor y Penca, que su asistente personal, se asustó y lo llamó a su hijo y él decidió llevarla la clínica Fleni para realizarse una tomografía computada para descartar que no fuera algo neurológico. Estaban muy asustados, pero gracias a Dios descartaron la parte neurológica”, describió el panelista, Gaby Fernández.

“Lo que le explicaron es que el herpes ataca primero la parte exterior, lo que se vio en las fotos que ella mostró, y que ahora está atacando los filamentos internos nerviosos y eso le provoca la parálisis. Lo que viene es reposo, le cambiaron la medicación y le dieron una batería de nuevos medicamentos y secciones de rehabilitación, de kinesiología para empezar a mover los músculos de la cara”, describió.

La producción de LaFlia, apenas se enteró, salió a buscar un reemplazo contrarreloj. Desde el primer minuto la intención fue buscar a una persona de la misma categoría, con una trayectoria marcada dentro del medio. A Carmen le aseguraron que su lugar está a resguardo y que cuando pueda volver tendrá las puertas abiertas. En el mientras tanto, se fijaron en Luisa Albinoni, la actriz que es amiga de ella. Hoy lunes comenzó con los ensayos y, en principio, saldrá a la pista el miércoles 16. La particularidad de este caso, es que las dos fueron pareja de Jorge Porcel.