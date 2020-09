Gira cancelada por la pandemia

Desde el área prensa los uruguayos difundieron ayer un comunicado de prensa anunciando la cancelación de su gira. Enfatizando que debido a la situación que estamos atravesando a nivel mundial, y para seguir cuidándonos entre todos, informamos que la fecha de No te va gustar en Rafaela programada para el 18/11/2020 en Cine Teatro Belgrano,

queda Cancelada, junto a la gira de la banda por Argentina.





Información sobre devolución de entradas:

Quienes adquirieron las entradas anticipadas, podrán solicitar el reembolso de las mismas a partir del 21/9 en el punto de venta donde fueron adquiridas y según la forma de pago.

Si la compra se realizó en efectivo dirigirse a Faber libros (Saavedra 52) de 15 a 17 hs.

Si los tickets fueron adquiridos con tarjeta de crédito o a través www.plateavip.com.ar, la devolución se realizará enviando un mail a [email protected] con los siguientes datos: Nombre, número de teléfono, DNI, últimos 4 números de la tarjeta, el importe de las entradas y fecha de compra que figura en la entrada (preferentemente enviar foto de la entrada).





Comunicado Oficial No te va gustar



Queridos amigos, hemos tomado la difícil decisión de cancelar todas las fechas pendientes en Argentina. Igual que todos ustedes hemos estado esperando que la situación en la que esta sumido el mundo, mejore, pero la realidad indica que las medidas sanitarias respecto a los espectáculos públicos se van a mantener. Por lo tanto, no nos queda otra opción que cancelar las Giras pautadas para el Norte y el sur del país. Todas las entradas serán devueltas por la misma vía en la que fueron adquiridas a partir del lunes 21/9. Además de esto, les dejamos un contacto para evacuar todas las dudas particulares que esta situación pueda generar: [email protected]

Muchas gracias, y ojalá podamos reencontrarnos pronto.