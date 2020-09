Celebración virtual Región 15 de septiembre de 2020 Redacción Por DIA DEL ESTUDIANTE

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer desde la Municipalidad local se asunción la celebración del Día del Estudiante de modo virtual, con un concurso en vivo a través de las redes.

En tal sentido se remarcó que se aproxima la primavera y con ella los festejos del día del estudiante, en un marco atípico desde la Municipalidad de Sunchales, proponemos una celebración diferente pero con el mismo espíritu de siempre: Diversión, juegos, música y colores representativos.

A través de un “Vivo” en las redes oficiales, invitamos a los 4tos, 5tos y 6tos de las diferentes instituciones secundarias de la ciudad a participar de una competencia por diferentes premios y vouchers de bares y pubs locales.

La jornada contará con un conductor en vivo, Dj online, barra de tragos sin alcohol programa Ser Jóvenes, todo bajo un estricto protocolo y ambiente controlado por el cual no podrán competir más de 6 personas en simultáneo, por turno y previa presentación de DDJJ de buena salud.





¿EN QUÉ CONSISTE?



Participantes de 4tos, 5tos y 6tos de las escuelas secundarias de la ciudad (todos los cursos y turnos).



2 jugadores/as por curso, 2 equipos por contienda, del mismo año.



Sin contacto interpersonal.



Grupo de Whatsapp para consulta y soporte de los participantes.



Juegos de preguntas y respuestas. Preguntados, qué ves, qué soy y de habilidades como Enganchados, Bartender, Ascensor de Caramelos.



Por tiempo y marcador.



3 ganadores por 4°, 5° y 6º.





premios:



1º y 2º puestos de 4°, 5° y 6º Año, Voucher combo Mr Black.



3º puesto ambos cursos, merienda de Sugar.



Mejor merchandinsing, look Promo 2020, arenga, pizzas de Smoogy.



Para descalificados: ¿Adiviná cuántas golosinas hay?, Pecera con Golosinas.





¿DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA?



El lunes 21 de septiembre, en ExCocheras Rotania (Rotania 703) escenario Centro Cultural “Viva Liceo” a partir de las 12 hs. hasta las 15 hs. podrás ser parte de una experiencia única, divertida y novedosa.





¿CÓMO INSCRIBIRSE?



Para participar debe inscribirse un referente junto a su co-equiper (solo UNO por curso), a través del siguiente formulario web: https://forms.gle/ucfNoVUkVVFLRrLd7

Una vez efectuado este paso, se remitirán videos instructivos de los juegos que formarán parte del concurso y se les comunicará el horario de participación y asistencia además del protocolo correspondiente a las medidas de bioseguridad e higiene.



TIEMPO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: desde el lunes 14 de septiembre hasta el jueves 17 a las 11 hs. Inclusive.¿Te lo vas a perder? #soyresponsable #melajuegoonline Bonus Track: los equipos deberán venir con la indumentaria, colores, banderas, canciones, etc. que sea representativa como condición para su participación, el mismo será difundido en nuestras redes para participar por el premio mejor merchandinsing/look promo 2020.