Informe del Comité de Bioética local

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera, con la firma de Yamila Yost, Secretaria, y Eduardo Grosso , presidente, el Comité de Bioética de nuestra ciudad difundió un informe en el que se resaltan las Propuestas de Acciones en el marco de la Pandemia Covid 19, informe que reproducimos seguidamente:



INTRODUCCIÓN:

La emergencia sanitaria declarada el 19 de marzo puso a Sunchales de inmediato a trabajar. Sectores públicos, privados, sociedad civil, se movilizaron y armaron una estructura con equipos de trabajo e insumos para afrontar la pandemia. A la vez, consecuencia del mismo Decreto presidencial, la comunidad y el país se cerró en sí mismo, el aislamiento se impuso como medida preventiva y todo se paralizó. A excepción del personal llamado esencial, sanitario, de seguridad, alimenticio, etc.

Sabemos cómo el virus se comportó situacionalmente. Primero se concentró en AMBA y otras regiones puntuales del país, para luego extenderse al resto. En nuestra provincial fue igual. Emergió primero en localidades puntuales, luego mantuvo un foco constante en el sur, para finalmente expandirse.

Hoy el virus ha llegado a la ciudad. Desde aquel Abril inicial hasta ahora, ha pasado mucho tiempo y situaciones que nos afectaron a todos por lo desconocido del tema. Muchos cambios, información contrapuesta, trabajo descoordinado, motivando desgaste y cansancio. Habiendo hoy más de 6 personas afectadas por Covid 19 entre nuestros vecinos.



CAUSAS QUE NOS PRODUCEN PREOCUPACIÓN:

Nos preocupa la vulnerabilidad del sistema sanitario, en la relación equipos respiradores/médicos especialistas en UTI. Las afectaciones psicológicas que puedan provocarse en la población en general, y la insuficiente conciencia social, sobre todo en personas jóvenes que se reúnen en lugares inapropiados y sin tomar recaudos. Destacamos las siguientes cuestiones:

Disponibilidad de recursos. Equipos, insumos, profesionales de la salud: Entendiendo que el factor crítico es el de recursos humanos, especialmente aquellos capacitados para la atención UTI. Esto implica que incorporar más respiradores o equipos de atención específica para estas situaciones, tendrá a los profesionales como cuello de botella, y por ende es el componente que requerirá mayor atención.

Las dificultades para que la comunicación llegue a los sectores etarios a fin de que las franjas:

Entre los 12 y 25 años interpreten los riesgos y acepten adoptar medidas o acciones que minimicen las posibilidades de contagio. Entendiendo que las acciones que puedan llevar a cabo a través de la GUS o de la Policía, requieren un esfuerzo que finalmente resulta difícil e infructuoso.

Superior a los 60 años, no se vea afectada psicológicamente.

De padres y maestros para que sean orientados a fin de atender las cuestiones que puedan afectar a niños.

La proximidad del día 21 de septiembre y lo que ello implica para nuestra juventud. Consideramos importante se adopten acciones preventivas.



PROPUESTAS:



El virus está en la ciudad y conocemos su poder letal, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Ante la preocupación que expusiéramos, sugerimos lo siguiente:

A las autoridades: les pedimos compromiso, firmeza, presencia y trabajo en equipo para el manejo global de la pandemia a nivel local, como así también claridad y oportunidad a la hora de informar. Y el cuidado irrestricto del personal interviniente, tanto en lo que haga a su bienestar físico, psíquico, como condiciones laborales.

A la comunidad: le pedimos consciencia en nuestro accionar, ya que podemos tanto ser barrera de contención que corta el circuito del virus, como también lamentablemente sus propagadores. La responsabilidad está ahora de nuestro lado y llamamos a la reflexión al respecto. En tanto sugerimos cumplir con los protocolos vigentes, por medio de los cuales podemos mantener una vida en sociedad “adaptada” a la pandemia. A la vez que evitamos contagiarnos, contagiar a otros y de ese modo saturar el sistema de salud, incluido su personal interviniente.

A los medios de comunicación: reconociendo la importancia de la labor desarrollada por los mismos y el impacto que tiene en la comunidad una comunicación asertiva, propositiva, objetivada, que incida en mejorar la convivencia en este contexto.

A todas las organizaciones de la sociedad civil y sus referentes, clubes, ONG´s, vecinales, empresas, comercios, etc. que aporten a difundir, para la toma de conciencia de quienes participan en las mismas, fortaleciendo la red de cuidado preventiva para seguir protegiéndonos.





NUESTRO COMPROMISO:



Este Comité, creado durante las mismas circunstancias de la pandemia, asume de manera objetiva y neutral el seguimiento de la crisis sanitaria, con los aportes que podemos hacer a cada uno de sus actores.

Una común-unidad solo es posible si todos sus ciudadanos y ciudadanas nos comprometemos a construirla y fortalecerla desde los principios de respeto por la dignidad humana, equidad, solidaridad y justicia.

Quedamos a disposición de los actores intervinientes, y de la comunidad en general, a través de nuestro correo: [email protected]