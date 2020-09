El Concejo renovará la emergencia sanitaria en medio del aumento de casos Locales 15 de septiembre de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana los concejales se reunieron de manera virtual y dieron despacho a este proyecto de Ordenanza que será votado el jueves en el recinto. Juan Senn explicó la importancia de acompañar desde el Concejo al Ejecutivo, con herramientas que contribuyan a que todo funcione de manera ágil.

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION DE COMISION. Este lunes los concejales rafaelinos volvieron a encontrarse virtualmente.

Por segundo lunes consecutivo los concejales llevaron a cabo la reunión de comisión de manera virtual, con el objetivo de contribuir con las medidas de prevención atendiendo el aumento de casos positivos de coronavirus en la ciudad.

Una de las iniciativas que recibió despacho y será votada en la sesión del próximo jueves, es una nueva prórroga por el plazo de 60 días de la emergencia en Salud Pública, que vence este miércoles 16 de septiembre y será renovada. El proyecto impulsado por los concejales oficialistas Juan Senn, Brenda Vimo y Jorge Muriel, establece que se prorrogue la emergencia en materia de Salud Pública declarada en la Ordenanza Nº 5.174 su modificatoria Ordenanza Nº 5.175, en la ciudad de Rafaela durante el período de sesenta (60) días desde la sanción de la presente.

Senn se refirió a la importancia de este proyecto que se va a votar y dijo: “tuvimos la comisión virtual por las razones sanitarias que todos conocemos y lo más relevante que abordamos tiene que ver con esta prórroga de la emergencia sanitaria para que el Estado cuente con las herramientas necesarias, como lo es poder llevar adelante compras directas, contratación de personal y todo lo que amerita este contexto”.

“Nosotros estamos otorgando los instrumentos necesarios para que el Ejecutivo cuente y disponga todo lo necesario frente a esta situación, cada uno viene haciendo su parte en esto. Con Brenda y Jorge estamos muy arriba de cada tema y de cada caso particular que se viene presentando. Hoy vemos este avance en el número de casos, -eso en algún momento lamentablemente iba a llegar-, pero seguimos propiciando el cuidado personal de las personas porque una conducta individual irresponsable, genera un daño colectivo y la idea es no tener que retroceder de fase”, puntualizó el edil del PJ.

Así mismo Senn habló de otro de los proyectos que recibió despacho para ser tratado en el recinto, que tiene que ver con la eximición del pago de la Tasa Municipal de Agroalimentos para el período fiscal 2020, a las actividades de servicio de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos” y el servicio de preparación de comidas para empresas y eventos. “Desde el momento en que arranca la pandemia hay sectores a los que se los fue exceptuando del pago del Derecho de Registro de Inspección (DREI), pero en este caso existe un canon que se paga dos veces al año, para las personas que realizan eventos; esto todavía no había sido contemplado pero lo vamos a estar contemplando en la próxima sesión, para que las organizaciones que pagan este canon no lo vuelvan a hacer”, precisó.

También el jueves se votará un proyecto para la afectación de aportes que la provincia realiza en el marco del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados para los Municipios de Segunda Categoría y Comunas de Santa Fe, entre las que se encuentra incluida Rafaela. El expediente ingresado, pide autorización para que parte de los 70 millones de pesos que le corresponden a la ciudad de ese fondo, sean invertidos en la compra de cinco camiones, una minicargadora, una pala retroexcavadora y un vehículo de transporte de pasajeros. En tanto parte de ese dinero será destinado a cubrir gastos corrientes.