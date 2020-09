Se sostiene el ingreso en las exportaciones agroindustriales

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Las exportaciones agroindustriales sostienen el ingreso de dólares al país en el contexto de pandemia por Covid-19 y en la primera mitad de 2020 el saldo comercial mejoró 44% hasta US$ 8.097 millones, el más alto desde 2009.

Los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Bruno Ferrari y Emilce Terré, sostuvieron en un análisis que "ante la fuerte caída en las exportaciones industriales, la agroindustria representó nada menos que el 73,1% del total exportado".

"El primer semestre de 2020 no ha mostrado un buen desempeño en términos generales, atravesado por una pandemia global que afectó gravemente el conjunto de indicadores económicos claves y con sus consecuentes impactos en el comercio exterior", evaluaron los especialistas.

Expresaron que es "una realidad que el saldo comercial ha mejorado un 44% en términos interanuales, pero a expensas de un fuerte ajuste en las importaciones que superan la merma en el valor exportado".

Añadieron que con u$s 8.097 millones es un máximo desde 2009, cuando a raíz de la gran crisis financiera global que tuvo epicentro en Estados Unidos "derrumbó el valor de nuestras importaciones, aunque también en mayor medida que las exportaciones".

"De cara al futuro y aspirando a una inminente recuperación de la economía interna, se presenta el desafío de poder mantener un incremento en las exportaciones por encima del desempeño importador. Ello con el objetivo de mantener alto nuestro superávit comercial, para hacer frente a las necesidades de la industria local y a los pesados compromisos externos a cancelar a partir de 2025 en adelante", dijeron.

Según el trabajo, si se centra la mirada en la evolución de las exportaciones en la primera mitad del año, el valor enviado al exterior disminuyó US$ 3.454 millones, lo que equivale a una caída del 11% interanual.

"Tomando en consideración los grandes rubros, el peor resultado fue para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con una caída de u$s 3.118 millones (↓ 35%), luego las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con u$s 957 millones y un valor menor de u$s 534 millones para los Combustibles y Energía (CyE)", precisaron.

Mientras, las exportaciones de Productos Primarios (PP) lograron morigerar en parte dichas bajas generalizadas con una variación positiva de US$ 1.156 millones.