Dólar "solidario" cerró a $103,2

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El dólar "solidario" arrancó la semana en alza y superó la barrera de los $103, en tanto que el blue avanzó un peso a $132, mientras el Banco Central consiguió adquirir u$s 40 millones.

El precio promedio del dólar en los bancos públicos y privados subió 15 centavos y cotizó a $74,28 para la compra y $79,24 para la venta.

El denominado "dólar solidario", que contempla el impuesto PAIS del 30%, se ubicó en los $103,02 en el promedio informado por el Banco Central.

Así, el dólar mayorista cerró a $75,12 por unidad, 21 centavos arriba del cierre del viernes pasado y el volumen operado llegó a u$s 214,3 millones.

El dato de la jornada fue la posibilidad que tuvo el Banco Central de embolsar unos u$s 40 millones, tras varias jornadas consecutivas de pérdida de reservas.

Según datos del mercado, la entidad que conduce Miguel Angel Pesce registró ventas por u$s 800 millones en lo que va del mes y de acuerdo con las estadísticas oficiales de la entidad, hasta el martes 8 había perdido más de u$s 600 millones.

Durante la primera mitad de septiembre, luego de los canjes, el mercado de cambios careció de referencias y se esperaba que con el debut de los nuevos bonos hubiera mayor actividad, pero finalmente no ocurrió.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el dólar Contado con Liquidación trepó a $129,33, por lo que la brecha con el mayorista se ubicó en 72,2%.

Por su parte, el denominado dólar MEP o Bolsa bajó a $122,63, con lo cual la brecha alcanzó el 63,2%.

Los operadores confían en que en los próximos días, por el reacomodamiento del mercado de bonos, los dólares financieros tengan más referencia y tiendan a lograr una mayor tranquilidad.

En el sector informal, el precio del billete estadounidense subió un peso y trepó a $132.