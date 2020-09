Problemas financieros de la empresa Falabella Nacionales 15 de septiembre de 2020 Redacción Por ANUNCIO EL CIERRE DE CUATRO LOCALES

FOTO NA FALABELLA. Uno de sus locales en Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Falabella, empresa de capitales chilenos, anunció que está a la búsqueda de un socio estratégico y reducir de esa manera su exposición en la Argentina, a raíz de la crisis, que le provocó fuertes pérdidas.

En un comunicado, confirmó el cierre de cuatro establecimientos -dos de la marca Falabella y otros dos de Sodimac- y que se encuentra en la búsqueda de un socio con el propósito de que el negocio sea rentable.

La firma informó que las tiendas que cerrarán son dos Sodimac ubicadas en Villa Tesei y Malvinas Argentinas, y dos Falabella (Florida 343 y Tortugas Open Mall).

"Para acompañar este proceso se ha resuelto la implementación de un programa de retiros voluntarios. Este plan también incluye a trabajadores de las oficinas centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que serán cerradas tendrán la alternativa de ser reubicados en otra sucursal", señaló la empresa.

Agregó que la compañía "se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico para las mismas".

Falabella -propiedad de la familia Solari- cuenta con diez establecimientos en la Argentina y además el grupo es propietario de nueve sucursales de Sodimac, dedicadas a la venta de materiales para la construcción y artículos del hogar.

Además de la crisis global que atraviesa la Argentina, la pandemia y la emergencia sanitaria afectó fuerte los ingresos del grupo, que además tiene inversiones en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Uruguay.

En la primera mitad del año, Falabella registró una pérdida de u$s 136 millones frente a ganancias por u$s 205 millones de igual período de 2019.

En lo que va de 2020, las acciones de la compañía perdieron en torno al 30%, con una caída del 25% en los ingresos, que totalizaron u$s 2.140 millones en el segundo trimestre.