Habló de la "estafa" de los últimos cuatro años

15 de septiembre de 2020

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que "el verdadero dilema" del país está entre los que creen que el Estado "asociado a los que trabajan y a los que producen" puede "hacer un país que integre a todos", y aquellos que consideran que la Argentina es "un país para pocos".

El jefe de Estado consideró que "los que piensan que la Argentina es un país para pocos creen que es negocio tener el dinero afuera invertido en paraísos fiscales donde no pagan impuestos y se enriquecen".

"Así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron y construyeron evadiendo impuestos", subrayó.

Y agregó: "Cuando en una sociedad unos ganan mucho y otros ganan poco, eso no es una sociedad, es una estafa. Y nosotros no queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años".

Fernández apuntó que "una Argentina que sumerge en la pobreza al 40% de los argentinos es una Argentina que le sirve a muy pocos; nosotros queremos una Argentina que nos sirva y nos incluya a todos".

Fernández volvió a referirse al problema de la falta de dólares: "Cada uno de estos grifos que no se exportan son dólares que no entran a la Argentina y que el país necesita para seguir produciendo".

"Tenemos dos objetivos por delante: la producción y el trabajo. Esa es la victoria", concluyó el jefe de Estado realizando el saludo peronista con los dedos.

El primer mandatario encabezó ayer el anuncio del nuevo programa de Precios Cuidados para la Construcción en la planta de la empresa de grifería y accesorios Hidromet, en la localidad bonaerense de San Fernando, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.