Racing, para recibir a Nacional Deportes 15 de septiembre de 2020

En Racing aguardan los resultados de los hisopados y el entrenador, Beccacece, ya tiene un once titular en su cabeza. El elenco de Avellaneda se prepara para recibir a Nacional, el próximo jueves a las 17hs.

Arias; Montoya, Nery Domínguez (luego Mauricio Martínez), Sigali, Mena; Zaracho, Miranda, Rojas; Fértoli, Lisandro López y Reniero. Podría ser el equipo.

El DT no sólo tiene que usar el ingenio para doblegar a un Nacional de Montevideo que llega con varios partidos en el lomo, sino que también debe luchar con las molestias y lesiones que aparecen día a día tras varios meses de inactividad. Nery Domínguez viene trabajando diferenciado y por eso Mauricio Martínez es una fija en caso de que no llegue en óptimas condiciones.

Misma situación viven Marcelo Díaz y Jonatan Cristaldo, quienes no están en plenitud física y no llegan de la mejor manera a este duelo. El tramo final hasta la hora del cotejo será fundamental para definir el equipo definitivo, no sólo por los resultados que pueden llegar arrojar los estudios, sino también por la factura que pueda pasar el físico luego de tanto tiempo sin entrenar con intensidad.