Sigue la puesta a punto

15 de septiembre de 2020

Boca inició ayer la semana en la que volverá a la competencia con la Copa Libertadores, en la que visitará a Libertad desde las 21 del jueves en Asunción, por el Grupo H.

La dirigencia de Boca continúa con su postura de que Villa no juegue hasta que la Justicia se expida sobre la denuncia de violencia de género y el colombiano se quedará en Buenos Aires. Además, se hizo estudios para descartar una lesión.

Di Tore, mandamás del próximo rival del Xeneize en la Libertadores, se mostró completamente en contra de que tanto Conmebol como Paraguay habilite a los jugadores del conjunto argentino si dan positivo, a pesar de que ya hayan pasado 10 días desde el contagio. "Hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo al test no puede jugar", sostuvo el máximo dirigente del Gumarelo en diálogo con Unión FC, programa radial paraguayo.

Con Julio Buffarini en duda por una molestia muscular, el entrenador del Xeneize estaría pensando en los siguientes 11 para la reanudación de la Copa Libertadores: Esteban Andrada, Buffarini o Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Marcone, Campuzano, Pol Fernández; Franco Soldano y Carlos Tevez.

El plantel se someterá hoy a un nuevo hisopado por coronavirus, y a partir de ahí se definirá quiénes viajan para el duelo ante Libertad, del jueves. Aquellos futbolistas que den negativo estarán autorizados para viajar. A su vez, analizan incluir a juveniles, pero deben tener contrato (por ejemplo, el arquero Agustín Lastra). La CD y cuerpo médico prefieren que Russo se quede en Argentina.

El Xeneize transita las horas previas al reinicio de la Copa Libertadores 2020 y presentó la lista ampliada de 40 futbolistas, en la que el entrenador Miguel Ángel Russo incluyó a doce jugadores juveniles que no tienen ni un minuto de experiencia en la Primera División.