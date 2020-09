Mick Schumacher corrió en la Ferrari de su padre y emocionó a todos Deportes 14 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB EN MUGELLO. / Mick Schumacher conduce el Ferrari F2004 de su padre Michael Schumacher durante una exhibición.

Fue un momento muy especial, de muchas sensaciones para los amantes del automovilismo. Sobre todo para los fanáticos de Ferrari. Las imágenes y el sonido del motor fueron los condimentos principales del momento conmovedor que se vivió en la previa de la largada del Gran Premio de La Toscana, en Italia: Mick Schumacher, hijo de Michael, dio una vuelta a bordo de monoplaza Ferrari con el que su papá ganó el séptimo título del mundo en el año 2004.

El emotivo homenaje se desarrolló en el circuito de Muguello, escenario perteneciente a la escudería italiana, en el que se llevó a cabo la primera carrera de F1 en la historia. Además, este vibrante momento sirvió como parte de los festejos de la participación número 1000 de Ferrari, antes de la carrera.

Luego de subirse al auto con el que su padre hizo historia, Mick habló muy emocionado: "me pasan muchas cosas por dentro, con este auto, y poder manejarlo ahora, ser la segunda generación en hacerlo, es muy especial", expresó el joven de 21 años. También agregó: "Quise sentir cómo era manejar entonces, y la sensación, el manejo, se sintió impresionante. Seguro hoy es distinto a lo que fue en aquel momento, pero de todos modos fue increíble, sin dudas".

Actualmente, Mick Schumacher corre en Fórmula 2 y lidera el campeonato, pero la sensación por la que debe haber pasado este domingo difícilmente se igualen con las que habrá experimentado al ponerse al volante del auto con que corría su papá, que al día de hoy sigue luchando por su salud después de un accidente de esquí sufrido en 2014.

El F2004 es probablemente el mejor Ferrari de la historia de la Fórmula 1, y uno de los mejores de todos los tiempos. Con él, Michael Schumacher logró su séptimo y último mundial, en una temporada en la que el alemán y Rubens Barrichello sumaron 12 poles, 14 vueltas rápidas y 15 victorias en 18 carreras.

Los pilotos titulares de los del Cavallino asistieron con cierta envidia a la exhibición, y hablaron con Mark Webber, encargado de las entrevistas en pista para la Fórmula 1, revelando sus pensamientos. "Este es mi coche de Fórmula 1 favorito", comentó Sebastian Vettel. "Si miras a los coches actuales, son mucho más grandes. Tenemos mucha más carga aerodinámica, pero este monoplaza es 160-170 kg más ligero que el nuestro, una gran diferencia".



SOBRE LA SALUD DE

MICHAEL SCHUMACHER

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el francés Jean Todt, afirmó que el expiloto alemán Michael Schumacher, máximo campeón de la Fórmula 1, "sigue luchando" tras el accidente sufrido en un centro de esquí en 2013.

"Estuve con Michael y lo que puedo decir es que la sigue luchando", dijo Todt en una nota con el diario británico The Independent, que fue reproducida por Sport de España.

Siete años después de su grave accidente de esquí en Méribel (Francia), Schumacher, de 51 años, vive en Suiza con su familia. Corinna, su esposa, quiere protegerlo y no deja que se filtre ninguna información sobre la evolución de su estado de salud. Todt, antiguo jefe del alemán en la escudería Ferrari, es una de las pocas personas autorizadas para visitarlo.