Thiem: El primer campeón de Grand Slam nacido en los 90'

Dominic Thiem remontó un partidazo ante Alexander Zverev y se consagró campeón del US Open, logrando de esta manera su primer Grand Slam y marcando un récord: se convirtió en el primer jugador de la década de 1990 en lograr un Major.

Luego de la descalificación de Novak Djokovic en los octavos de final por golpear con un pelotazo a una jueza de línea se sabía que el nuevo campeón sería un jugador ajeno al Big3 (Federer-Nadal-Djokovic) que ostentaban los últimos 13 Grand Slam.

Pero Thiem no solo logró cortar esa racha este domingo 13 de septiembre si no que también marcó un nuevo récord, el primer tenista nacido en la década de 1990 (nació en el 93’) en ganar un Grand Slam.

El suizo no participó del US Open 2020, que se llevó a cabo en una burbuja de Nueva York, debido a una lesión en su rodilla derecha, mientras que el español decidió no participar por la situación sanitaria debido a la pandemia del coronavirus.