Batalla en París, rojas y polémicas

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella protagonizaron ayer un escándalo en Francia, en un encuentro que finalizó con cinco expulsiones, entre ellas la de Leandro Paredes, Neymar y Daría Benedetto, en la victoria del equipo visitante por 1 a 0 en la tercera fecha del certamen de aquel país.

Florian Thauvin, a los 31 del primer tiempo, fue el encargado de convertir el único gol del clásico, que desde el comienzo contó con cruces entre los jugadores de ambos equipos y terminó con un alboroto que decantó en cinco tarjetas rojas.

Por el lado del PSG, los expulsados fueron Leandro Paredes, Neymar y Layvin Kurzawa, mientras que Darío Benedetto, que ingresó a los 58 minutos, y Jordan Amavi vieron la roja en el Marsella.

El brasileño, en tanto, acusó de "racista" a Álvaro González, y luego el conflicto continuó en las redes sociales.

"Sólo me arrepiento de no haberle dado en la cara a ese pendejo", escribió Neymar en su cuenta de Twitter, y agregó: "El VAR captó mi agresión , es fácil... Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta ... ¡Quiero ver!".

De esta manera, el elenco parisino sumó su segunda derrota consecutiva en el certamen desde la caída ante el Bayern Munich de Alemania en la final de la Liga de Campeones.

Por otra parte, la jornada francesa tuvo acción argentina: el defensor Facundo Medina, ex River y Talleres de Córdoba, convirtió un golazo de chilena en el triunfo por 3 a 2 del Lens sobre el Lorient.

Además, el mediocampista Andrés Cubas también anotó un lindo gol que fue el empate parcial del Nimes frente al Renes, en lo que finalmente fue derrota por 4 a 2 para el conjunto del ex volante de Boca.