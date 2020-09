“Estamos muy satisfechos con la vuelta del grupo”, señaló el profe Deportes 14 de septiembre de 2020 Por Martin Ferrero Guido Páez, preparador físico de la ‘Crema’, analizó los resultados que mostraron los futbolistas en el retorno a los trabajos. Contó detalles de la segunda fase, que se inicia desde este lunes, y lo que puede llegar a venir.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA GUIDO PÁEZ. / El profe hizo un balance de esta primera fase que cumplió la ‘Crema’ tras la vuelta a los entrenamientos grupales.

Atlético de Rafaela completó la primera fase de la planificación que tenía el cuerpo técnico, tras el regreso a los entrenamientos, sin demasiados sobresaltos desde lo físico (se desgarró Pogonza, ver aparte), en lo sanitario y con la llegada de Claudio Bieler, gran refuerzo que pudo concretar la dirigencia con vistas a la Primera Nacional que se viene.



Analizando lo que fue este regreso a los trabajos, La Opinión dialogó con el preparador físico de la “Crema”, Guido Páez, quién indicó: “En líneas generales estamos muy satisfechos con la vuelta del grupo, se nota que se han cuidado en la cuarentena”.



Fueron diez días de trabajos de manera seguida, sin descanso. Y sobre ello el profe contó: “Al ser un grupo de jugadores jóvenes la recuperación pos entrenamiento es mucho más veloz por lo que hemos optado por hacer entrenamientos de alta demanda energética y con mucha carga de trabajo”. Y agregó: “Los chicos lo han asimilado de buena manera y las intensidades de entrenamientos están siendo muy elevadas, los resultados que recolectamos de los GPS también son buenos”.



Con respecto a cómo encontraron al plantel, luego de 171 días sin entrenamientos en grupo, el profe apuntó: “Al grupo lo notamos con muchas ganas de entrenar, con la posibilidad latente de pelear bien de cerca por un lugar para meterse tanto en el once inicial como en el banco de suplentes porque la competencia entre ellos va a tener que elevarse hacia arriba para poder estar a la altura defender la camiseta de Atlético en el Nacional B”.



-En lo referido al torneo, ahora, se habla de noviembre como posible fecha. Se estira un poco más el inicio, más tiempo para ponerlos mejor en lo físico.



-Creemos que noviembre va a estar bien, es un plazo muy largo que era necesario después de tantos meses encerrados; los jugadores nuestros estuvieron más de cinco meses sin entrenarse, en un principio se proponía dos meses cuando fueron cuatro y ahora al ser cinco la verdad que esos dos meses y medio es un plazo para tener a los jugadores en óptimas condiciones y llegar bien al inicio del torneo. Va a venir algún jugador más antes del arranque y se deberá tener especial cuidado porque no ha tenido el mismo entrenamiento que el resto pero no es para preocuparse, los tiempos son muy largos. Estamos bien encaminados.



-Desde este lunes, ¿cómo siguen los trabajos?



-El último entrenamiento de la primera fase fue el sábado, se descansó domingo y desde el lunes entramos en la fase 2. Las burbujas se expanden un poco más y se pueden dar entrenamientos con mayor contacto entre compañeros y ya por ahí plantear alguna situación específica de juego donde puede haber mayor cantidad de pases entre ellos y alguna disputa en algún trabajo de posición, o posesión o fútbol reducido. Quizás bien sectorizado para no fomentar tanto contacto estrecho entre los jugadores. En esta fase ya se empieza a entrenar un poco más en especificidad. Quizás es una fase un poco más gustosa para los jugadores porque ya empiezan a evidenciar situaciones más normales para ellos.



-Si bien todo está sujeto a la pandemia para cuándo tienen en vista poder sumar algún amistoso, si es que se podrá hacer alguno antes de reiniciar el torneo…



-Los amistosos serían en una cuarta fase, una etapa ya pre-competitiva en donde se pueda hacer una pretemporada normal, con uso completo de instalaciones. No hay que olvidarse que cualquier amistoso que se haga, con algún equipo de Primera o Nacional B, estamos hablando que hay que salir de la ciudad o el que venga lo mismo, los cuidados para llevar a cabo eso son muy altos y es necesario llegar a un punto muy cercano a la competencia, simulando ya lo que sería en el torneo. La parte de los amistosos, si todo sigue así, estará planteada para mediados o fines de octubre.