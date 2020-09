Volvió a los grupos reducidos Deportes 14 de septiembre de 2020 Redacción Por RIVER

River se entrenó en Ezeiza con vistas al reinicio de la Copa Libertadores ante San Pablo, el jueves a las 19 en el Morumbí por el Grupo D, y su técnico Marcelo Gallardo tuvo que tomar nuevas precauciones sanitarias luego de que se confirmara que Milton Casco dio positivo de coronavirus.

En la práctica del viernes, el Muñeco había encontrado la manera de llevar el protocolo al límite. Si bien está prohibido realizar prácticas de fútbol, el DT había hecho un ensayo de 10 contra 10 sin arqueros. Como Casco participó de dicho ejercicio, las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico del equipo. Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún futbolista que presente síntomas.

River volvió a los grupos de cinco y seis jugadores en las prácticas del domingo, a la espera de los nuevos hisopados que tendrá que realizarse todo el plantel antes de viajar a Brasil. No es el escenario ideal para Gallardo, que sabe que de todas maneras será una nueva normalidad con la que tendrán que convivir todos los equipos que participan de la Copa Libertadores.

Milton Casco era una fija en el equipo titular de River para enfrentar a San Pablo. Tras la confirmación del positivo de coronavirus, todas las fichas las tiene Fabrizio Angileri. De esta manera, los once serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.



La lista de River: El caso de Casco preocupa en River porque la lista de la Copa Libertadores solo tiene 29 jugadores: Franco Armano, Robert Rojas, Fabrizio Angileri, Elías López, Bruno Zuculini, Augusto Aguirre, Matías Suárez, Jorge Carrascal, Julián Álvarez, Nicolás De la Cruz, Franco Petroli, Santiago Sosa, Germán Luz, Federico Girotti, Jorge Moreira, Paulo Díaz, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Milton Casco, Cristian Ferreira, Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Enrique Bologna, Ignacio Fernández, Lucas Pratto, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Benjamín Rollheise. Un detalle: tras la salida de Juan Fernando Quintero, nadie llevará la 10.