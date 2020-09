Tinelli reconoció que propusieron que el fútbol regrese en octubre Deportes 14 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Más allá de los rumores e informaciones que circularon durante la última semana, el presidente de la Liga Profesional de fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, reconoció ayer que propusieron al Gobierno nacional iniciar el torneo de Primera División masculino el "9 o 13 de octubre".

El pasado martes, luego de una reunión del Comité Ejecutivo, la AFA había decidido retrasar el regreso del fútbol para octubre, en medio del aumento de casos de contagios y muertes por la pandemia de coronavirus, lo que inicialmente estaba previsto para el 25 de septiembre.

Sin embargo, en la comunicación del Boletín Oficial de AFA no se había detallado una fecha concreta, lo que ahora fue confirmado por Tinelli.

"Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud (de la Nación). La idea es entre el 9 y el 16 de octubre, si la pandemia lo permite", escribió el también presidente de San Lorenzo, en una historia de Instagram.

El principal torneo argentino fue suspendido -y luego cancelado- el pasado 17 de marzo, cuando se había celebrado parcialmente la primera fecha de la Copa de la Superliga, ya extinta.

De todas formas, tal como aclaró Tinelli, la vuelta del fútbol está supeditada a lo que decida el Gobierno, por lo que se estima que en los próximos días volverán a mantener reuniones con las autoridades nacionales.

"Desde AFA vamos a acompañar lo que diga el Ministerio de Salud. Si tenemos que esperar 15 días, vamos a esperar y si tenemos que jugar en enero, jugaremos en enero. Tenemos el apoyo de (Futbolistas Argentinos) Agremiados", había dicho el presidente de Lanús, Nicolás Russo.

En declaraciones al programa "La Oral Deportiva", que conduce Martín Liberman por Radio Rivadavia, Russo indicó que lo "aterra" que en este contexto de pandemia se reinicie la Copa Libertadores.

"AFA no tiene autorización del gobierno para amistosos entre clubes. No está permitido jugar ni siquiera jugar titulares contra suplentes", señaló.

Russo indicó que existe "un gran consenso" dentro de la AFA para poder entender la situación actual y expresó que "si se necesita usar el mes de enero para jugar, lo utilizaremos".

El presidente del conjunto "granate" comentó que está "del lado de defender la vida", y evitó pronunciarse sobre el hecho de que en siete de diez países de Sudamérica ya regresó el fútbol.

El dirigente explicó que el coronavirus "es un escenario que evoluciona constantemente" y en ese sentido agregó: "Estamos sorprendidos, pensamos que julio era el peor mes. Entendíamos que septiembre íbamos a estar bien. Agosto fue peor que julio".