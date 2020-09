Fuego en camino rural deja 2 motos destruidas

Alrededor de las 19.00 de la víspera una información preliminar fue recibida en la Redacción de LA OPINION, la cual extraoficialmente decía que dos motos de cross resultaron totalmente destruidas por el fuego en un incendio de pastizales que tuvo lugar en un campo próximo a la localidad de Egusquiza.

De acuerdo a la versión unas siete motos de cross habrían entrado por caminos perdidos a una zona rural –posiblemente para desarrollar la actividad del motocross- pero no tuvieron en cuenta que los pastizales están completamente secos y rápidamente se incendió el camino rural.

Las motos destruidas fueron dos: una Honda Tornado y otra Corven 250 c.c.



LO QUE HAY DETRAS

De acuerdo a fuentes calificadas que dialogaron con LA OPINION sobre este hecho, al cierre de esta edición estaba “todo en investigación”, aunque ya se presumía que las motos no se quemaron por los pastizales sino a la inversa, las motos habrían prendido fuego a los pastizales con sus escapes, provocando el incendio de pastos y además se quemaron.

Se supo asimismo que acudieron al lugar Bomberos de Sunchales quienes extinguieron las llamas, y que no había personal policial presente en el lugar.