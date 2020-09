Susana Giménez regresó a Punta del Este Información General 14 de septiembre de 2020 Redacción Por La conductora vuelve a instalarse en su lujosa chacra, “La Mary”, tras la operación en el codo que se realizó en Buenos Aires. Según indican los rumores, planea quedarse a vivir en el país vecino de forma definitiva.

FOTO THE GROSBYGROUP COMPANY SUSANA GIMENEZ.// Ayer, en un vuelo privado volvió a Punta del Este.

Susana Giménez volvió ayer a Punta del Este, Uruguay, después de haber sido operada con éxito en Buenos Aires por la luxación de codo que había sufrido unos meses atrás. La conductora cumplió con los 14 días de aislamiento, tal como indica el protocolo, y partió a las 15.45 desde San Fernando, en un vuelo privado de la compañía que habitualmente la traslada de una orilla a la otra del Río de la Plata, según pudo saber Teleshow.

Susana había regresado el 28 de agosto pasado a la Argentina para realizarse un tratamiento odontológico y, principalmente, para someterse a una cirugía por su dolor en el codo, ocasionado por la caída que había sufrido La Mary, su lujosa chacra de Punta del Este. El 3 de septiembre le realizaron la intervención en el Sanatorio Otamendi, a cargo del doctor Alejandro Druetto.

“Se realizó con éxito la reducción de la luxación del radio en su codo izquierdo y se evalúa la inestabilidad. La zona quedó inmovilizada con una calva de yeso plástico, lo que sería medio yeso. Y Susana deberá hacer fisioterapia intensiva durante cuatro semanas, en su domicilio”, informó Druetto a Teleshow.

Después de la cirugía, la diva continuó recuperándose y cumpliendo con los días de aislamiento obligatorio -por haber regresado desde el exterior- en su casa de Barrio Parque. Durante la semana pasada los vecinos se sorprendieron ante ciertos movimientos llamativos en la propiedad, y comenzaron a circular rumores que indicaban que ya estaba dispuesta a regresar a Uruguay. Lo cierto es que la entrada y salida de personas se debía a que se realizó el hisopado de coronavirus y después, ya con el resultado negativo en mano, montó el operativo para regresar a La Mary.

Su intención es no hacer cuarentena en el país vecino. En La Mary, además de sus adorados perros, la espera su hermano, Patricio, con quien tiene una gran relación y estuvo acompañándola en estos meses de pandemia.

Como se puede ver en la imágenes, Susana no usó un pañuelo para sostenerse el brazo, tal como hizo cuando regresó a la Argentina, pero por momentos se tomó el codo, en clara señal de que aún persisten las molestias. En cuanto al look, lució zapatos rojos, un sobretodo negro, anteojos oscuros y un barbijo a tono, con la inscripción “Su” con brillos.

“Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí”, contó la conductora a Farándula Show antes de embarcar.

Además, adelantó que está en comunicación en Oscar el Negro González Oro, quien también se instaló durante la cuarentena en el país vecino, y tiene pensado juntarse con él. “Iremos a comer, como siempre. Hay algunos lugares abiertos, no todos”, aseguró.

Más allá de estos detalles, Susana tiene pensado seguir de cerca los trámites de la venta de su otra mansión en Uruguay, ubicada precisamente en Laguna Garzón.

La pandemia del coronavirus trastocó los planes de la diva, quien iba a debutar en julio con una nueva temporada de su programa. La vuelta está cancelada y solo existe la posibilidad que pueda participar del ciclo conducido por su amigo Marley, aunque no hay nada confirmado al respecto. Por ahora, la agenda de Susana contempla este nuevo viaje por tiempo indeterminado.