No se registraron nuevos contagios por Covid 19

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta ciudad desde el inicio de la Pandemia por Coronavirus vino viviendo prácticamente en un vergel, puesto que hasta una semana atrás no había registrado casos positivos en su seno, si bien se tomaron todos los recaudos para prevenir la propagación del virus - cuarentena y cierre de todas las actividades esenciales- creación de centros de aislamiento, disposiciones para circular de modo seguro, implementación de permisos para ingresar y egresar de la ciudad, todo en consonancia con las disposiciones adoptadas por los Gobiernos Nacional y Provincial.

Días atrás se registró un brote y rápidamente , como suele suceder, fueron confirmándose otros casos, el hecho ha generado honda preocupación en la ciudad, poniéndose la comunidad en alerta, de modo tal que se constató una sensible merma en la circulación por las calles de la ciudad, actitud que es elogiable y habla de compromiso.

Desde el Municipio, en una medida adoptada el pasado viernes, se dispuso la difusión de dos informes diarios en relación a la situación epidemiológica.

Ayer se cumplió con la medida, y en el informe brindado a las 11 se hizo saber que no fue detectado ningún nuevo caso.

En cuanto al reporte de las 20, en la oportunidad se puso de relieve que la situación de la mañana se reiteró, no habiéndose detectado ningún nuevo contagio.

Por lo tanto la cantidad de personas positivas en estado activo continúa siendo 22. Dos se encuentran aisladas en el Hospital Almícar Gorosito y las 20 restantes, en sus domicilios.

Por otra parte, hay una (1) persona recuperada. Es importante mencionar que el Comité Operativo de Emergencia local, a través del Equipo de Rastrillaje Operativo se contacta con las personas positivas para determinar el mapa epidemiológico y de esta manera, aislar a todos los contactos estrechos.