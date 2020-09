El gobierno impulsa "Santa Fe de pie"

El gobierno de la provincia de Santa Fe destina recursos y capacidades para reactivar la actividad económica sin descuidar la salud. Para eso lanza el programa “Santa Fe de pie” que incluye beneficios fiscales y financiamiento para PyMEs, subsidios para las empresas y personas más afectadas por la pandemia, créditos especiales para acelerar la transformación digital de industrias y PyMEs, y aportes no reembolsables para estimular la innovación en las empresas a partir de la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo.

En ese sentido, el gobernador Omar Perotti destacó que “tenemos que direccionar todas las capacidades de la provincia a reactivar la actividad económica y generar más empleo, sin descuidar la salud de los santafesinos y santafesinas. Para ello necesitamos incentivar con acciones concretas la puesta en marcha de los motores de nuestras PyMEs con un enfoque inclusivo, que permita respetar el arraigo, generar valor agregado de origen santafesino y oportunidades de empleo de calidad en todo el territorio”.

El paquete de medidas contempla un conjunto de líneas de crédito para capital de trabajo, compra de bienes de capital y prefinanciación de exportaciones. Con este fin, la Provincia comprometió $500 millones para la bonificación de tasa.

Además, para aquellas PyMEs con dificultades de contar con avales para la obtención de créditos, la Provincia dispondrá de $500 millones a través del Fogar Santa Fe y $100 millones en Garantizar SGR. En total, estos tres instrumentos apalancarán un programa que destinará más de $2.000 millones en nuevos créditos para las mipymes santafesinas. Los contribuyentes de sectores más comprometidos por la pandemia, como el turismo y la gastronomía, podrán acceder a beneficios fiscales especiales. En el caso de hoteles y alojamientos, podrán diferir hasta diciembre del corriente año el pago del impuesto inmobiliario. Los bares y restaurantes podrán diferir los saldos de declaraciones juradas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Además, se estableció un nuevo Plan Especial de Pagos para deudas impositivas generadas por la pandemia hasta el 31/08, que se podrán cancelar en 12 cuotas y sin interés por financiación.



APORTES NO REINTEGRABLES Y

CREACIÓN DE FONDO PARA PYMES

Para acompañar la transformación productiva de las PyMEs a través de la incorporación de ciencia y tecnología, se reforzarán las líneas del Programa de Fortalecimiento de las capacidades de Investigación y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe. “A través de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación se destinarán $145 millones en ANR al financiamiento de proyectos que favorezcan la incorporación de nuevos conocimientos, desarrollos e innovaciones que permitan mejorar la competitividad del sistema productivo provincial y regional”, informó el ministro del área, Daniel Costamagna.

Con este objetivo y bajo un esquema de co-inversión público-privada, se está trabajando en la creación de un Fondo Tecnológico Santa Fe que integrará los aportes del sector tecnológico, productivo, institucional, el sector público y entidades multilaterales. “El Fondo, que se perfila como el más grande del país, inyectará anualmente $3.000 millones durante la próxima década y estará destinado a promover el desarrollo de talento local y financiar la creación de 500 startups de base científica y tecnológica”, añadió el titular de la cartera de Producción, Ciencia y Tecnología.



FINANCIAMIENTO PARA PYMES

Entre las medidas de financiamiento activas para micro, pequeñas y medianas empresas, se destacan los créditos rotativos de hasta $100 mil a través de Agencias para el Desarrollo, el Fondo solidario de $300 millones junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), canalizado a través de créditos de hasta $150 mil a Pymes, comercios, locales gastronómicos, cooperativas de trabajo y emprendedores de la provincia. Además, para paliar las restricciones financieras de corto plazo de las empresas, como las de turismo, producto de la pandemia, está disponible una línea de créditos de $400 millones a través del Fondo Federal de Inversiones del CFI.



ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA

Como parte del Programa de Asistencia Económica de Emergencia se otorgaron $191.820.000 a titulares de comercios y servicios no exceptuados que suspendieron sus actividades durante la pandemia. Al respecto, el ministro de Economía, Walter Agosto, afirmó que “en el caso de las transferencias directas, el gobierno viene desarrollando líneas de acción, entre las cuales las más importantes son los créditos rotativos a través de Agencias para el Desarrollo, a las cuales el gobierno asiste, para financiar micro, pequeñas y medianas empresas”.



CONGELAMIENTO DE TARIFAS

En cuanto a los subsidios, el Gobierno provincial determinó sostener el congelamiento de las tarifas de los servicios de agua y energía, que a la fecha representan ahorros por más de 5.000 millones de pesos. “Si bien esta decisión del gobernador significa una caída en la recaudación para la empresa el criterio no lo tomamos como un déficit sino como una inversión del Estado provincial para poder acercarle al sector productivo herramientas de contención en este contexto”, afirmó Mauricio Caussi, titular de la EPE (Empresa Provincial de la Energía).



TURISMO

Además, se otorgarán ANR entre 10 mil y 50 mil pesos a PyMEs de sectores especialmente afectados por la pandemia como el turismo. Hasta el momento, ya se entregaron $4.750.000 a titulares de cabañas, hostels, hosterías, posadas, alojamientos rurales, residenciales, guías de pesca y guías de turismo. A esto se le suma el un nuevo ahorro de $12 millones para hoteles y centros de convenciones por la suspensión del cobro de la potencia instalada para los próximos 4 meses. “Estas disposiciones responden a un reclamo de un sector muy importante de la economía de la provincia vinculado al turismo. Ya hemos implementado conjuntamente con el gobierno nacional líneas de contención, de financiamiento y de crédito, creemos sumamente importante tomar medidas que tiendan a acompañar en estas circunstancias”, detalló Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo provincial.



OBRAS PÚBLICAS

Estas acciones se complementan con un Plan de Infraestructura para el desarrollo y la generación de empleo. Este plan busca hacer frente al déficit de infraestructura provincial y priorizar aquellas que implican una mayor creación de empleo. Se destacan los planes de obras en vivienda, agua, cloaca, y también las orientadas a potenciar la productividad tales como caminos rurales, rutas, gas y energía. “En este momento tan especial de pandemia y de dificultades económicas, poner en marcha este plan de obras significa que miles de santafesinos y santafesinas van a acceder a servicios esenciales que mejorarán notoriamente su calidad de vida en el futuro. Este gobierno provincial está dispuesto a hacer frente a todos los desafíos, trabajando articuladamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales”, finalizó la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana