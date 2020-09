Líneas de créditos para empresas y comercios Locales 14 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno provincial, a través de un convenio con el Nuevo Banco de Santa Fe, lanzó tres líneas de créditos en pesos, a tasa fija y con seis meses de gracia, para los sectores que no pudieron trabajar desde el comienzo de la pandemia y para los que pudieron reactivarse pero actualmente están parados. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, expresó que “para gastronomía y hotelería se va a trabajar en una línea de capital de trabajo a tasa 0. Son créditos que dependen de la facturación de cada empresa y se pueden extender hasta 2 millones de pesos”. “Además de eso, para la gastronomía y los comercios que no han podido trabajar o iniciaron y tuvieron que suspenderse ahora, también hay créditos de capital de trabajo, hasta 300 mil pesos, a tasa 0, a 18 meses con 6 meses de gracia más 12 meses de amortización del capital”, agregó el ministro. “En el caso de los comercios que si pudieron trabajar, que son la mayoría, porque en junio, julio y agosto prácticamente toda la actividad industrial y comercial de la provincia estuvo funcionando, vamos a otorgar créditos a tasa 10%”, añadió el funcionario provincial.

En ese sentido, Costamagna detalló que “el Nuevo Banco de Santa Fe va a disponer de un equipo que va a estar trabajando de forma articulada con profesionales de la Unidad de Gestión Financiera del Ministerio de la Producción, de manera que cada persona o empresa que vaya a pedir un crédito, en cualquiera de las sucursales del banco, ese trámite se suba a la web del banco y, desde el ministerio, vamos a poder hacer el seguimiento de forma simultánea y saber qué persona tomó el crédito, cuál fue rechazado, el motivo y de qué manera podemos ayudar a ese empresario a resolver el problema que tuvo y que pueda acceder al crédito”. “Esto es algo que va a agilizar las gestiones y evitar que se le soliciten garantías prendarias o hipotecarias. Se busca agilizar y ayudar a la gente para que todos puedan acceder al beneficio”, remarcó Costamagna. Luego, el titular de la cartera productiva santafesina aclaró que “todos estos créditos están garantizados por el convenio que firmó la provincia de Santa Fe a través del Fogar Santa Fe y Garantizar SGR, que son dos esquemas de garantías recíprocas que permiten garantizar $2.400.000.000”. Finalmente, Costamagna aseguró que “en los próximos días vamos a estar trabajando para otorgar un sistema de aportes no reintegrables para las agencias de viajes”.