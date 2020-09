“La principal demanda que tenemos es de acompañamiento psicológico y contención” Locales 14 de septiembre de 2020 Redacción Por En medio del impacto que generó la pandemia así lo analizó la secretaria local de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, destacando que hoy el Estado cuenta con un equipo de psicólogos y psicólogas que constantemente están hablando con cada familia.

Trató varios temas relacionados a cómo influyó la pandemia en la ciudad.

La secretaria de Desarrollo Humano de la ciudad, Myriam Villafañe, analizó a más de seis meses de la pandemia que trastocó la agenda planificada allá por diciembre cuando asumió, el actual panorama, indicando que “la demanda yo me atrevo a diferenciarla en dos caminos, uno es la que normalmente se venía haciendo desde la secretaría y que tiene que ver con lo asistencial, con los programas tanto de alimentos en esta época de emergencia sanitaria como también con artículos de higiene y algunos otros servicios; pero la demanda más importante que se nos ha presentado hoy en el área de Desarrollo Humano, es la demanda de acompañamiento psicológico y de seguimiento. Nosotros en un primer momento nos habíamos enfocado en los adultos mayores, en personas con discapacidad y también en lo que respecta a las personas que sufren violencia de género, pero hoy por las circunstancias, estamos trabajando fuertemente en acompañar y en un seguimiento diario con las personas que están siendo positivas de Covid y aquellas que tienen que estar aisladas 14 días”.

Villafañe contó que tuvo que reprogramar prácticamente la secretaría completa, excepto el tema vinculado a alimentos donde se reforzaron los programas ya existentes, pero el resto de los programas se reinventaron en función al contexto y a sus exigencias. “Tenemos programas nuevos, incluso hasta los integrantes y los recursos humanos que forman parte del trabajo son personas de otras áreas que hemos convocado para realizar estas tareas; la verdad es que tuvimos que hacer un ajuste y redireccionar cuentas y programas que no pudimos llevar adelante por la pandemia. Dentro de la secretaría de Desarrollo Humano existe la subsecretaría de deportes, donde muchas de las actividades no se han podido llevar adelante y esas partidas están abocadas totalmente a lo que es la emergencia sanitaria”, apuntó.



La funcionaria rafaelina se refirió a la posibilidad de necesitar usar los centros de aislamiento y dijo: “están disponibles y en condiciones de ser utilizados, tenemos que decir también que hasta ahora las personas que requieren ser aisladas han demostrado compromiso, responsabilidad y nos han solicitado en algún momento ayuda para organizarse, con lo cual si nosotros necesitamos utilizarlos están disponibles, pero entendemos y respetamos a las personas que son positivos y que con nuestra ayuda se organizan en su propia casa y con su grupo familiar que decide irse a otro lugar. Hoy no los utilizamos porque estamos trabajando el día a día con cada persona que ha sido aislada, con cada persona que ha dado positiva”.

“Es importante destacar el acompañamiento, hoy tenemos un equipo de psicólogos y psicólogas que constantemente están hablando con estas familias. Tenemos un equipo social que asiste a algunas familias que trabajaban el día a día y no lo pueden hacer, por lo cual no le ingresa dinero a su grupo familiar; nuestra asistencia también está en esto, porque hay un montón de cosas que uno cuando dice tenés que quedarte 14 días aislado no las pensaba”, relató Villafañe.



La secretaria reflexionó acerca de la principal demanda que se presenta en su área, manifestando que “con el tema de alimentos estamos muy bien organizados ya que tenemos la entrega mensual y estamos con nuestros comedores municipales, además de reforzar el resto de comedores que no son municipales con la colaboración que teníamos acordada. En estos momentos lo que si vemos notablemente que ha aumentado, es la demanda tanto de acompañamiento psicológico como de atravesar esta etapa de emergencia sanitaria, donde las personas están sumidas en un miedo, y donde nosotros necesitamos que la persona no tenga miedo sino que sepa cómo debe cuidarse en lo individual y con el resto. Nos importa que manejen información acerca de cómo hacer para prevenir mayores contagios”, puntualizó.