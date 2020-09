Otro día con más de mil casos: 17 en Rafaela Locales 14 de septiembre de 2020 Redacción Por La curva volvió a elevarse este domingo con otros 1.055 nuevos infectados en el territorio, donde nuestra ciudad sumó 28 a lo largo de todo el fin de semana, acumulando 215 en total. También se produjeron otros 2 fallecimientos.

Tras un par de jornadas donde la tendencia había bajado, este domingo los números de contagios de coronavirus volvieron a subir en la provincia de Santa Fe. Atrás quedaron los 930 del viernes y los 889 del sábado para saltar otra vez los mil casos. Es que el Ministerio de Salud confirmó ayer otros 1.055 nuevas infecciones en el territorio, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia y que no estuvo lejos de transformarse en un nuevo récord diario si se tiene en cuenta los 1.089 registrados el pasado miércoles, el peor día hasta el momento, y los 1.042 del jueves. De esta forma, el total de contagiados desde marzo en la bota santafesina asciende a 18.617.

Del total de las nuevas infecciones, 17 pertenecen a Rafaela, que sumado a los 11 del sábado redondeó un fin de semana con 28 nuevos casos para acumular 215 en lo que va de la pandemia. Estos son los únicos datos que tenemos en relación a la situación epidemiológica actual de la ciudad, recordando que desde este fin de semana ya no se emiten más los reportes locales y que a partir de ahora la nueva modalidad será de lunes a viernes a partir de las 11:30 para coincidir con las cifras provinciales y por cuestiones personales y laborales de las autoridades sanitarias rafaelinas. Así que habrá que aguardar hasta este mediodía para actualizar los números en cuanto a casos activos, aislados, altas, recuperados y la ocupación de las camas en el Hospital local.

Por otro lado, la ciudad de Santa Fe sumó en las últimas 24 horas 76 nuevos positivos para acumular 1.220, mientras que Rosario, con otros 600 casos (1 notificado en otra jurisdicción), registró otro récord diario de contagios y acumula casi la mitad de los contagiados totales del territorio santafesino. En cuanto a la distribución del resto de los casos, se detectaron 69 de Venado Tuerto, 30 de Villa Gobernador Gálvez, 20 de Las Rosas, 15 de Esperanza, 13 de Casilda, 11 de Teodelina y 10 de Cañada de Gómez. Además, se informaron 9 casos más en Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Puerto General San Martín, Santa Isabel y Santo Tomé; 8 de San Lorenzo; 7 de Roldán y 6 en Sunchales, Fray Luis Beltrán, Godeken, Maggiolo, Rufino. También se informaron 5 de Las Parejas, Pilar, Villa Cañas, Villa Constitución y Wheelwright; 4 de Firmat y Vera; 3 de Barrancas, Chañar Ladeado y Pérez y hubo 2 casos en Acebal, Arequito, Beravebu, Bigand, Bouquet, Capitán Bermúdez, Coronda, El Trébol, Hughes, Los Quirquinchos, Pujato, Reconquista, San Carlos Centro y Sanford. Por último, los localidades que confirmaron 1 sólo caso fueron Bombal, Candioti, Chabas, Chapuy, Christopherse, Elortondo, Frontera (notificado en otra jurisdicción), General Lagos, Ibarlucea, La Chispa, Labordeboy, Laguna Paiva, María Teresa, Pavón Arriba, Progreso, Pueblo Andino, Pueblo Esther, Recreo, San Fabián, San Gregorio, San Jerónimo Norte, San José del Rincón, Santo Domingo, Sauce Viejo y Timbúes.

Por su parte, 110 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 64 con asistencia respiratoria mecánica y 46 sin asistencia respiratoria mecánica, 245 se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 12.281 pacientes recuperados y 6.144 pacientes activos, mientras que en la provincia se registraron 57.935 notificaciones de las cuales 34.918 fueron descartadas.



2 MUERTES

Por último, este domingo se informó el fallecimiento de dos personas con COVID-19 en el territorio, ambos (pacientes de 65 años y 91 años) con residencia en la localidad de Rosario. Hasta la fecha se registran un total de 192 fallecidos en la provincia.



262 EN EL DEPARTAMENTO

Con los nuevos casos de ayer, el Departamento Castellanos, que sigue sumando nuevos contagios, acumula 262 casos desde el comienzo de la pandemia (215 en Rafaela, 28 en Sunchales, 6 en Bella Italia, 5 en Frontera, 3 en Lehmann, 2 en Tacural y los restantes en María Juana, Presidente Roca y Villa San José).



MAS TESTEOS

El Ministerio de Salud de la provincia explicó que dado el aumento creciente de los testeos de Covid y de la identificación de casos en Santa Fe, hubo un aumento sustancial en el reporte de casos que se informan a diario.

“Tras la reciente habilitación de nuevos dispositivos de toma de muestras (en hospitales cuando el paciente puede ir en su movilidad), la ampliación y cantidad sostenida de operativos territoriales y barriales DetectAR, la incorporación de nuevos laboratorios para el procesamiento de muestras permitiendo la descentralización, y a la definición de caso por nexo epidemiológico, entre otros, el número de contagios informados creció de un modo significativo”, explicó Laura Ortube, directora provincial de Articulación de 1er y 2do Nivel de Atención en Salud. Por otra parte, explicó que el aumento en el número diario de casos informados no solo se debe “al comportamiento natural de un virus de altísima contagiosidad, cuando la pandemia está en clara expansión”, sino también a la “definición de caso positivo por nexo epidemiológico” que, en primera instancia, no requiere confirmación por laboratorio. Tanto es así que en el mes de agosto se procesaron 16.882 muestras en el sector público, y en la primera semana de septiembre llegaron a 6.601.

En relación a la definición de caso positivo por nexo epidemiológico, la funcionaria explicó que el mismo se determina en función del tipo y tiempo de contacto que una persona, sana, tuvo con una o más personas con Covid positivo.