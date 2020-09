El menor valor histórico en la brecha en productos del agro Nacionales 14 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo tuvo una fuerte caída en agosto, al ubicarse 15 por ciento debajo de julio, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La baja fue impulsada por caídas profundas en las brechas del ajo, el zapallito, la cebolla y el tomate, en el caso de los dos últimos productos, reacomodaron sus brechas después de registrar fuertes subas en julio.

Asimismo, hubo siete productos con aumento de brechas, uno sin variación y 16 con descensos en agosto, lo que empujó hacia abajo el IPOD.

En promedio, los consumidores pagaron 4,14 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en julio la diferencia fue de 4,87 veces, precisó la CAME.

Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras, que releva un equipo de 35 encuestadores.

En agosto, el IPOD frutihortícola cayó 16,9% y la brecha para esos productos promedió en 4,3 veces, ubicándose 28,6% abajo del mismo mes del año pasado.

La participación del productor en el precio final saltó a 28,9%, mejorando un 14,1% en relación a julio.