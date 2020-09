Casamiquela murió tras contagiarse de Covid-19 Nacionales 14 de septiembre de 2020 Redacción Por FUE MINISTRO DE AGRICULTURA

FOTO ARCHIVO CARLOS CASAMIQUELA. Falleció por Covid-19.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, falleció en las últimas horas tras haberse contagiado de coronavirus.

El ingeniero rionegrino de Viedma, tenía 72 años y se desempeñó en varios cargos de relevancia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de ser ministro, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y fue vicepresidente de Senasa.

El ex funcionario fue despedido en redes sociales por numerosos dirigentes políticos como el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra; la intendenta de General Roca, Río Negro, María Emilia Soria; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el mandatario tucumano, Juan Manzur y hasta el empresario farmacéutico Hugo Sigman.

Basterra escribió: "Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y amigo, Carlos Casamiquela. Trabajador incansable, ex ministro de Agricultura, con quien tuve el honor de trabajar en el INTA. Una pérdida muy sentida para nuestro país".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner envió sus condolencias a la familia de Carlos Casamiquela, ex ministro de Agricultura durante su segundo mandato como presidenta y lo recordó como "una excelente persona y un muy buen funcionario".