Boca, con más jugadores

Boca empezó a dejar atrás el dolor de cabeza producido por el brote de coronavirus que afectó a su plantel y ayer pudo realizar una práctica con 28 jugadores, pensando en el partido del próximo jueves frente a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Los futbolistas que se recuperaron del COVID-19 y aquellos que siempre dieron negativo entrenaron en Ezeiza, donde realizaron trabajos de fútbol reducido y de puesta a punto.

Hoy serán sometidos a nuevos hisopados para cumplir con el protocolo establecido por la Conmebol de cara a la reanudación de sus competencias. Si bien el entrenador Miguel Ángel Russo sigue sin participar de los trabajos con los jugadores, hoy podría dar el presente en Ezeiza, siempre cumpliendo un estricto protocolo sanitario.

Russo es paciente de riesgo y varios dirigentes boquenses incluso le recomendaron que no viaje a Paraguay con la delegación, algo que podría definirse a último momento. Pensando en el choque frente al conjunto dirigido por Ramón Díaz, Russo ya sabe que no podrá contar con Ramón "Wanchope" Ábila, que sufrió un desgarro, ni con Sebastián Villa, de quien los dirigentes decidieron prescindir hasta que la justicia se expida sobre la denuncia por violencia de género en su contra.

Luego del partido del jueves, Boca volverá a Buenos Aires y días más tarde viajará a Colombia, donde el 24 de septiembre enfrentará a Independiente Medellín. En tanto, los últimos dos encuentros del conjunto de la ribera en el Grupo H de La Copa Libertadores serán en la Bombonera, el 29 de septiembre, frente a Libertad, y finalmente el 22 de octubre, cuando recibirá a Caracas.

Con las dos jornadas iniciales del certamen, disputadas antes de la pandemia, Libertad lidera el grupo con 6 puntos, seguido por Boca (4), Caracas (1) e Independiente Medellín (0).



SITUACION EN HURACAN

Debido a que el predio de entrenamiento "La Quemita" fue desinfectado, el plantel de Huracán se entrenó ayer por primera vez en el estadio "Tomás A. Ducó", desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Pero además de poder utilizar el estadio ubicado en la calle Amancio Alcorta, el cuerpo técnico comandado por Israel Damonte respira con tranquilidad, dado que no se detectaron más casos de coronavirus, luego de los positivos de Andrés Chávez e Iván Tierno.