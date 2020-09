Noami Osaka es la reina de Nueva York

FOTO US OPEN OFICIAL SE LO LLEVO OTRA VEZ./ La japonesa consiguió su segundo US Open.

Será recordado por el torneo de la burbuja. Nada de salidas, nada de disfrutar la impactante y bellísima gran manzana. Una cancha sin público, solamente algunos fotógrafos, los entrenadores de las jugadoras, tres por cada lado, el juez de silla y los de línea, los alcanza pelotas, personal de la USTA y millones de televidentes en todo el mundo.

Un partido digno de una final, a tres sets 1-6, 6-3, 6-3, cambiante, con un primer set muy claro a favor de Azarenka. La bielorrusa estuvo 2 -0 en el segundo set y 40-30, pero no pudo confirmar el quiebre y a partir de ahí se vio el resurgimiento de la japonesa, dominó en toda la cancha con tiros cruzados y mayor velocidad. Cuando pudieron intercambiar tiros desde el fondo, las dos demostraron toda su gran categoría, le costó cerrarlo pero al final fue una digna campeona.

Segundo título del US Open para Naomi Osaka, el primero fue en el 2018, cuando le ganó a Serena Williams, un récord increíble, llegó a tres finales de Grand Slam y los ganó a los tres.

Por el lado de Victoria Azarenka, la tristeza será grande, lloró mucho antes de la premiación. Pero la confirmación es que está de vuelta, que pude pelear en lo más alto del circuito, para darle frescura al tenis femenino. Bienvenida Victoria.



THIEM O ZVEREV

A las 17 horas de nuestro país habrá un nuevo campeón del US Open 2020. Las fuerzas están equilibradas, el austriaco Dominic Thiem, de un andar arrollador en el torneo y el alemán Alexander Zverev, el mismo que levantó un partido increíble que estaba dos sets abajo, ante Pablo Carreño Busta. Para Sasha será su primera final de un grande, para Dominic la cuarta, luego de perder dos Roland Garros (Nadal) y este año en el Abierto Australiano (Djokovic).



ABIERTO DE ROMA

Ya está el cuadro en el Master 1000 que servirá de aperitivo a Roland Garros, con el plus de Rafael Nadal en cancha, el gran ausente del US Open. En el debut no la tendrá fácil, jugará en segunda ronda frente a su compatriota y semifinalista del Abierto de los Estados Unidos, Pablo Carreño Busta.

Si bien la diferencia de Rafa en partidos ganados es muy clara, acá le puede jugar en contra la larga inactividad del mallorquín, contra el ritmo de Carreño Busta.

Con respecto a los argentinos, Diego Schwartzman, quien entrará directamente en segunda ronda, podría toparse con el australiano John Millman en el siguiente partido. Otro argentino, Guido Pella tendrá un debut complicadísimo, con el canadiense Denis Shapovalov.

Del otro lado del cuadro está Novak Djokoivc, el hombre de la polémica en Nueva York, su presentación será ante Salvatore Caruso o un jugador de la clasificación. Por el mismo draw, jugarán Stan Wawrinka, David Goffin, Alex De Miñaur, Gael Monfils, Andrey Rublev y Matteo Berrettini.

El que tampoco la tiene fácil en su debut, es el chileno Cristian Garín dentro del mismo sector, chocará fuerzas con el croata Borna Coric (cuartos de final en Nueva York).