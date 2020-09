Valdés: "el Gobierno no no está quitando nada"

BUENOS AIRES, 13 (NA) -- El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés defendió ayer al presidente Alberto Fernández en la disputa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires al afirmar que "no le está quitando nada" porque "en su momento le transfirieron más de lo que necesitaba".

Valdés afirmó que Fernández "recuperó el 80% de más que (el ex presidente) Mauricio Macri le dio a la Ciudad para destinarlo a pagar el aumento salarial de la Policía" bonaerense" y afirmó: "No le está quitando nada".

En declaraciones al programa "Estudio Abierto" por Radio Rivadavia, el diputado oficialista subrayó que "en su momento le transfirieron desde Nación mucho más dinero de lo que la Ciudad necesitaba".

"Más allá de todo, felicito la reacción que tuvo (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta", agregó el legislador nacional sobre la disputa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires,.

Por otra parte, Valdés dijo que lo "sorprendió mucho la sublevación policial" en la provincia de Buenos Aires y consideró que "fue una tentativa de golpe de Estado y lo de ir a la Quinta de Olivos, fue una patoteada".