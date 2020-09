Aprobaron moción de censura contra Vizcarra Internacionales 13 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Congreso de Perú aprobó la moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, quien está acusado de "incapacidad moral".

La iniciativa legislativa fue aprobada con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

El mandatario peruano podrá presentar su defensa la semana próxima, tras lo cual el Parlamento deberá reunir 87 votos para destituirlo.

La acusación de "incapacidad moral" surge ante la versión de que Vizcarra le habría pedido a sus asesores que mintieran en el marco de una investigación del Congreso sobre un contrato con un cantante.

En la previa a la decisión parlamentaria, el presidente peruano le había pedido al Congreso que tomara "la decisión que crea conveniente", aunque había anticipado que no se iba a alejar de su cargo.

"No me voy a correr. Estamos ante un complot contra la democracia", había remarcado el jefe de Estado incaico.