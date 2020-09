Angelini destacó que se puedan discutir los temas Locales 13 de septiembre de 2020 Redacción Por El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, valoró el acuerdo alcanzado el último martes entre los diferentes bloques con representación en la Cámara de Diputados, que permitirá excluir el tratamiento de la reforma judicial de los temas considerados de urgencia y poder dar un debate en el futuro de manera presencial.

FOTO ARCHIVO FEDERICO ANGELINI. Diputado de Juntos por el Cambio.

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio argumentó que el protocolo que aseguraba el funcionamiento virtual del Congreso concluyó el 7 de agosto y que los temas institucionales importantes debían ser debatidos en sesiones presenciales. Tal es así que la semana pasada consiguió consenso para que este planteo sea considerado.

El diputado macrista Federico Angelini relató al respecto que “luego del bochorno de días pasados, donde el presidente de la Cámara, Sergio Massa, hizo que todos los diputados nacionales que habíamos viajado miles de kilómetros unos y cientos otros, y estábamos sentados en el recinto en nuestras bancas, nos hacía figurar como ausentes y a aquellos que estaban cómodamente sentados en sus casas figuraban como presentes, primó la sensatez. La verdad es que eso fue un verdadero bochorno institucional, en donde el presidente de la Cámara no se comportó como tal sino que lo hizo como un militante político y a partir de ahí nosotros judicializamos la sesión, la invalidamos porque no se cumplía con el reglamento establecido y no había ningún protocolo que habilite a las sesiones de forma virtual”, afirmó.

El legislador continuó contando que “a partir de eso y pese a ser minoría, logramos un acuerdo con el presidente de la Cámara para que los temas que tengan que ver con las cuestiones institucionales, como por ejemplo la reforma judicial, se traten con más tiempo, con un debate mucho más profundo y aquellos temas que tengan que ver con las cuestiones sanitarias del país sí se puedan tratar de forma virtual o mixta como se estaba haciendo tanto presencial con algunos diputados como virtual con otros. Lo importante es que si en el plazo en el que esté habilitado el protocolo llega a haber algún tema que consideremos que es importante la sesión presencial con que solo un bloque lo pida, esa sesión tiene que ser presencial. Es un avance no solamente para el debate que se viene sino en virtud de lo que nos pedían muchos argentinos de que no se podían debatir ciertos temas a través de la virtualidad”.

Por otra parte Angelini habló de los reclamos de las fuerzas de seguridad y la decisión del gobierno de Alberto Fernández que volvió a poner en debate el tema de los fondos coparticipables: “claramente no se puede sacar recursos de una jurisdicción para cubrir el reclamo de la policía bonaerense. La decisión que tomó el presidente de la nación es totalmente equivocada y anticonstitucional”.



APUNTA A LA GESTION PROVINCIAL

El legislador nacional se refirió al tema de la seguridad en Santa Fe y dijo: “nosotros los santafesinos sí que estamos sufriendo una verdadera pandemia, más allá del coronavirus, desde mucho antes que llegue el Covid-19 y es la pandemia de la inseguridad”. “La inseguridad en nuestra provincia lidera el rating de las provincias con la mayor tasa de asesinatos cada 100 mil habitantes y no vemos un trabajo coordinado de la provincia con el gobierno nacional y del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe; sentimos que al gobierno nacional hoy por hoy solo le importa el Gran Buenos Aires y el envío de fuerzas federales está solamente enfocado hacia ahí”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio.

Además Angelini insistió: “creo que estamos solos los santafesinos en el tema de seguridad en cuanto a la responsabilidad que tiene el gobierno nacional”.