Recomendaciones para personas con Covid, contactos estrechos y casos sospechosos Locales 13 de septiembre de 2020

Ante el incremento de casos de COVID-19 en nuestra ciudad, la Municipalidad de Rafaela brinda recomendaciones para la ciudadanía. Toda persona que califique como contacto estrecho de una caso positivo de coronavirus, deberá realizar 14 días de aislamiento. Se considera contacto estrecho a quien estuvo a dos metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin medidas de protección personal adecuadas (cubreboca); y a quienes comparten habitación, baño o cocina con un caso positivo. Es importante aclarar que este tiempo de cuarentena se deberá cumplir aunque no tenga síntomas. En caso de presentarse algún síntoma, deben consultar al servicio de salud llamando al teléfono 107 y avisar a todos sus contactos. Los contactos de los contactos estrechos con casos positivos de COVID-19 no deben aislarse pero sí extremar las medidas de cuidado y manejarse como Fase 1, para no calificar como contacto estrecho de nadie.



NUEVO SINTOMA

El Ministerio de Salud sumó ayer al dolor muscular o mialgia como nuevo síntoma compatible con coronavirus y destacó que también se podrá confirmar como caso positivo a toda persona que comience con pérdida repentina del gusto o del olfato sin causa justificada. Por lo tanto, ahora se considera caso sospechoso a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5 grados o más; tos; dolor de garganta; dificultad respiratoria; pérdida repentina del gusto o del olfato; cefalea; mialgias y diarrea o vómitos.