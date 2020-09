El comercio rafaelino sigue en caída y demandando respuestas efectivas Locales 13 de septiembre de 2020 Redacción Por En medio de una crisis económica que afecta a un sinnúmero de rubros, el comercio cada día sufre más las consecuencias de una retracción en el consumo y los problemas de medidas que complican su reactivación. Por ahora la renovación del “ahora 12” es una herramienta más pero según los comerciantes aún hacen falta precisiones.

Existe hoy por hoy una diversidad de dificultades y desafíos que afectan a los negocios de Centros Comerciales Abiertos, en donde la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus ha agudizado problemas de fondo que desde hace tiempo existen y no se resuelven; la excesiva carga tributaria es uno de ellos .

En medio de este contexto complejo para el sector del comercio, algunas disposiciones que adoptan las autoridades terminan perjudicando la actividad que viene sin poder recuperarse.

Tal es así que comerciantes rafaelinos consideran que poder atender de 8 a 12 y de 16 a 20 -horario normal de esta época fuera de la pandemia-, es lo que se necesitan como condición básica, después están todas las necesidades de falta de financiamiento por el tiempo en que se estuvo cerrado.

Por otra parte, es cierto que el nivel de flexibilización que hay en Rafaela desde hace más de cuatro meses es importante si lo comparamos con otras regiones del país, y que esa cantidad de actividades habilitadas es fruto de haber podido activar protocolos en cada uno de los rubros y de haber podido trabajar de manera coordinada el sector privado con el público para que la reactivación económica llegue los antes posible.

Sin embargo siguen faltando herramientas de financiamiento adecuadas para los comercios minoristas que sufrieron las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio que los llevó a estar cerrados por más de dos meses, no pudiendo facturar pero teniendo una acumulación de deudas a las que hacerles frente. Si bien el Estado tanto nacional como provincial anunció distintas líneas de asistencia para ellos, está claro que la burocracia del sistema, hace que muchos no hayan podido acceder y se encuentren al límite de tener que bajar las persianas.

Al dialogar con dirigentes que representan al sector del comercio en la ciudad, manifestaron que la actividad sigue en caída y se hace absolutamente necesario que se amplíe el horario de atención hasta las 20, acorde a las temperaturas de primavera y verano.

José Frana, presidente de la comisión de Comercio y Servicio del Centro Comercial e Industrial, expresó que “hubo un montón de gente que necesitó apoyo y no lo encontró, abrió en condiciones muy malas, debiendo impuestos e incluso el alquiler. Lo bueno y de acuerdo a lo que informó el sindicato de Empleados de Comercio es que los sueldos se fueron cubriendo”.

“Hoy hay gente que está optando por pagar sueldos o alquiler antes que pagar impuestos, indudablemente esto los lleva a estar en desventaja”, agregó.