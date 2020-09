Comenzó La Liga española

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Eibar y el Celta de Vigo empataron sin goles en el partido con el cual comenzó la 90ma. edición de la Liga de Fútbol de España, en una fecha inicial que tuvo como ganadores a Granada y Osasuna, atendiendo a que no jugarán Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla.

En el encuentro que abrió el certamen los equipos no lograron sacarse ventaja y culminaron igualados 0 a 0 y el Eibar culminó el partido con diez jugadores al irse expulsado Pape Diop, a los 42 minutos del segundo tiempo.

En tanto, el Granada le ganó 2-0 al Athletic de Bilbao mientras que el Osasuna le ganó a domicilio, también 2-0, al Osasuna.

La Liga continuará este domingo a las 11:00 con el partido en el cual el Real Valladolid será local de la Real Sociedad, mientras que a las 13:00 el Villarreal se medirá en su estadio ante el Huesca y a las 16:00 el Valencia será anfitrión del Levante.

Tanto el equipo "merengue" que es el actual campeón de La Liga, como el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla no jugarán sus respectivos encuentros debido a que estuvieron participando de las fases finales de la Liga de Campeones, en Portugal, y de la Liga de Europa, en Alemania.