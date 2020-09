Final de básquet con Real y Barcelona

Real Madrid, con presencia argentina, se instaló ayer en la final de la Supercopa de básquetbol de España, al derrotar al local Iberostar Tenerife, por 92-79, en una de las semis. El conjunto ‘merengue’ disputará hoy la definición ante Barcelona, que –a primera hora- derrotó a Baskonia Vitoria, con el concurso del marplatense Luca Vildoza, por un apretado 72-68, con televisación por DeporTV.

Real Madrid, campeón defensor, impuso su jerarquía individual en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. El base cordobés Facundo Campazzo aportó 9 puntos (1-3 en dobles, 2-6 en triples, 1-1 en libres), 7 asistencias, 5 rebotes y una tapa en los casi 26 minutos que estuvo en el rectángulo de juego. Mientras que el alero santiagueño Gabriel Deck colaboró con 12 unidades (5-7 en dobles, 2-3 en libres) en 14 minutos.

Real Madrid se medirá hoy desde las 13.30 hora argentina, con Barcelona que, a primer turno, superó a Baskonia, reciente campeón de la Liga Endesa, por un acotado margen de cuatro puntos (72-68). El alero cordobés Leandro Bolmaro anotó 2 puntos y capturó 3 rebotes en los 11 minutos que estuvo en cancha. Vildoza mostró un nivel más que aceptable y contribuyó con 14 tantos (3-7 en dobles, 2-6 en triples, 2-2 en libres) y 3 rebotes en 27m en el perdedor.



CLASIFICO BOSTON

Boston Celtics, con una gran actuación del alero Jayson Tatum, avanzó a la final de la Conferencia Este tras imponerse sobre el campeón vigente de la NBA Toronto Raptors por 92 a 87 en el séptimo partido de la serie jugada en la denominada "burbuja" de Orlando, en el gimnasio The Field House del complejo Wide World of Sports. Tatum, de 22 años y 2,03 metros de estatura, sobresalió con 29 puntos y 12 rebotes para conducir a la victoria a Boston, el equipo dirigido por Brad Stevens que se medirá en la final de su Conferencia con Miami Heat, que sorpresivamente había eliminado a Milwaukee Bucks por 4-1 en la serie al mejor de siete.

En otro de los partidos de playoffs, Denver Nuggets remontó una desventaja de 16 puntos para imponerse finalmente sobre Los Angeles Clippers por 111 a 105 y ahora pierde 3-2 la serie. La figura del partido fue el escolta de los Clippers Kawhi Leonard con 36 puntos, pero su actuación no bastó para evitar la derrota de su equipo.