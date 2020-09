Viñales con el mejor registro

El piloto Maverick Viñales (Yamaha) se quedó ayer con la pole en la carrera que se llevó a cabo en el circuito de Misano donde hoy se disputará el Gran Premio de San Marino, en el marco de la séptima fecha de la temporada 2020 del Mundial de MotoGP. El español se ubicó en lo más alto del clasificador al establecer un tiempo de 1m31s411 y de esta manera logró su decimoprimera pole position en la competencia mundial de motociclismo. En tanto, la segunda ubicación fue para Franco Morbidelli (Yamaha) mientras que tercero quedó Fabio Quartararo (Yamaha) para completar la primera fila, en tanto que cuarto se clasificó el italiano Valentino Rossi (Yamaha).

Por su lado, Jack Miller (Ducati) terminó en la quinta posición, seguido por Francesco Bagnaia (Ducati), mientras que en el séptimo lugar se ubicó Alex Rins (Suzuki). Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) y Jonathan Zarco (Ducati) completaron el top ten para la carrera que se disputará este domingo a partir de las 9:00 de la Argentina.

El líder del Mundial de MotoGP es Fabio Quartararo (Yamaha) que tiene 70 puntos, seguido por Andrea Dovizioso (Ducati) con 67 unidades mientras que en el tercer puesto se ubica Jack Miller (Pramac) con 56.

Por su lado, el británico Cal Crutchlow, quien fue operado esta semana del antebrazo derecho por un problema de síndrome compartimental, intentó competir este fin de semana, pero finalmente fue declarado no apto. Según se informó, la herida de la intervención no cicatrizó y existe riesgo de infección, por lo cual los médicos decidieron que no era conveniente que participe de la competencia y se estima que, al menos se perderá las dos carreras de Misano.



BUENA CLASIFICACION DE RODRIGO

El argentino Gabriel Rodrigo (Honda) largará hoy en la segunda colocación el Gran Premio de San Marino del Moto 3 de motociclismo, división complementaria al Moto GP que tendrá su séptimo capítulo de la temporada en Misano Adriático, Italia. En el circuito Marco Simoncelli, el piloto nacido en Barcelona pero que adoptó la ciudadanía argentina para emular a sus padres logró un tiempo de 1m. 42s. 419/1000.

De este modo, Rodrigo quedó a apenas 16 milésimas del más veloz, el japonés Ai Ogura (Honda), que estableció un crono de 1m. 42s. 403/1000, a 148,5 kilómetros por hora. La carrera del Moto 3, pautada a 23 vueltas, empezará este domingo a las 6.00 de Argentina. Rodrigo ocupa provisoriamente la octava colocación en el campeonato, con 48 unidades, lejos de la línea del español Albert Arenas (KTM), con 106; y el japonés Ogura (Honda), con 81, que son los mejores ubicados.