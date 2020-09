“Apenas salió lo de Argentinos, ni lo dudé” Deportes 13 de septiembre de 2020 Redacción Por Matías Godoy se refirió a la posibilidad de seguir su carrera en el 'Bicho'. El delantero de Atlético de Rafaela, cedido a préstamo con opción de compra por el 50%, comenzará el lunes a entrenar en su nuevo club.

Matías Godoy regresó al país y jugará en Argentinos Juniors. El elenco de la Paternal necesitaba reforzar su delantera y apostó por el atacante de 18 años con pasado en selecciones juveniles. A pesar de que aún tenía contrato en el Dinamo Zagreb de Croacia, el futbolista aseguró que cuando recibió la oferta ni lo dudó.

“Tenía contrato en Croacia hasta febrero de 2021 y hablamos con mí entorno de que necesitaba cambiar de aire, no estaba bien. Apenas salió lo de Argentinos, ni lo dudé. Es un gusto para mí volver al país, y más en este club”, indicó en una entrevista con Pasión Paternal.

Godoy, cuyo pase pertenece a Atlético de Rafaela (llega al Bicho con una opción de compra del 50%), confió que en su experiencia europea “no tenía motivación y la pasaba mal”, por lo que la chance de sumarse a Argentinos lo convenció inmediatamente.

El jugador se realizará el hisopado correspondiente el próximo lunes y, si da negativo, el martes comenzará a trabajar bajo las órdenes de Diego Dabove.

“Me gusta correr bastante y desgastar a los defensores, me caracterizo por la intensidad. Me gustan mucho Batallini y Hauche. En mí posición tengo como referente a Borré, me siento parecido a él en la intensidad y las características que tiene”, se describió.