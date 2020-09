Reiteró que está pagando el apoyo que dio a Macri

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, reiteró ayer que está "pagando el apoyo" que le brindó al expresidente Mauricio Macri y se quejó de que "muchas veces" hace pedidos de asistencia al Gobierno "y no escuchan o la petición queda en el aire".

"Es cierto que estoy pagando el apoyo a Mauricio, porque muchas veces levanto el teléfono para pedir, no para mí, sino para muchísima gente que no tiene una frazada, una taza de leche, y muchas veces no he sido escuchada o la petición queda en el aire", sostuvo la dirigente social.

En declaraciones radiales, Barrientos advirtió que está "muy mal" la situación social "porque hay muchísimo desempleo, mucha necesidad, la plata no alcanza, las cosas están caras".

Finalmente, la santiagueña consideró que en la "cabecita hermosa" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "no existe la pobreza".