Cecilia Moreau: no impactará en el trabajo legislativo Nacionales 13 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 13 (NA). - La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que la decisión del Gobierno de quitarle recursos a la Ciudad no tendrá impacto en el trabajo legislativo acordado con Juntos por el Cambio.

"No creo (que se complique el diálogo con el Congreso).

Espero que sigamos conversando. Acá no tiene nada que ver el Parlamento. El funcionamiento parlamentario está acordado, refrendado. Vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo", sostuvo la dirigente del Frente Renovador.

En diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, la legisladora oficialista anticipó que habrá "un par de semanas de debate por el Presupuesto" para el año 2021 y reconoció que esa discusión se dará en "una situación atípica (por la pandemia de coronavirus) y en el medio el Presidente (Alberto Fernández) toma la decisión sobre la restitución de fondos a la Provincia de Buenos Aires".

"Lo importante es que el Congreso no esté cerrado, clausurado, y que se siga trabajando. Alguna ley podrá no salir porque no hay tiempo o porque no hubo consenso, por así es la democracia", señaló Moreau.

Al ser consultada sobre en qué lugar podrían darse las sesiones presenciales, la integrante del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja manifestó: "No me imagino un debate en el Colón. Es lindo, pero no está bueno en este contexto ir a un teatro, a un lugar glamoroso. En este contexto, la política tiene que dar gestos".

Finalmente, la diputada nacional afirmó que debe haber "más días de trabajo. En vez de una sesión de 15 horas, tener tres días de cinco o seis horas".