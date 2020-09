Osaka o Azarenka, por la gloria

La gran final de mujeres, ambas conocen lo que es ganar un Grand Slam. La japonesa ganó el US Open en el 2018, frente a Serena Williams y volvió a gritar campeona en el Australia Open 2019 y fue 1 del mundo. La bielorrusa ganó dos Abiertos de Australia al hilo en 2012 y 2013, fue número 1 del mundo por más de 50 semanas. Las dos llegaron por mérito propio, las dos con estilos diferentes. Quizás la mayor sorpresa fue lo de Azarenka, estuvo mucho tiempo alejada del circuito, fue madre, problemas personales por la tenencia de su hijo, situaciones que le hicieron perder terreno, solucionado su mayor problema, entrenó duro y hoy el tenis aplaude su vuelta, es un oxigeno genuino para el tenis femenino.

Osaka le ganó a otra estadounidense, Jennifer Brady, por 7-6 (1), 3-6 y 6-3 para llegar a su tercera definición en las grandes ligas, hasta el momento con 100 % de eficacia, ganó las dos finales. Lo Victoria Azarenka es más sorprendente, si bien ganó la semana anterior Cincinnati, que, por la pandemia, se jugó en el complejo del Billie Jean King, llegar a otra final de un Grand Slam es increíble, aún más en la forma que lo consiguió, frente a Serena William, en tres sets, luego de haber sido vapuleada en el primero, se repuso y no dejó dudas en los dos restantes.

Partido con pronóstico cerrado, las dos tienen las mismas chances de ser la reina de Nueva York. La hora de la verdad será hoy a las 17 hs.



ZVEREV, PRIMER FINALISTA

Una remontada espectacular, estuvo dos sets abajo, siendo superado en toda la cancha. En el tercero Alexander Zverev cambió y consiguió una victoria espectacular ante Pablo Carreño Busta que lo deposita en la primera final de Grand Slam de su carrera, fue un partidazo 3-6 2-6 6-3 6-4 y 6-3.

Al cierre de nuestra edición jugaban la otra semifinal, el plato fuerte de la jornada, el finalista del año pasado Danill Medvedev (RUS) y Dominoc Thiem (AUS), ya finalista en tres grandes.

Gustavo Fernández, eliminado: Otra vez se quedó con las ganas el cordobés, el US Open le viene siendo esquivo, cayó ante el británico Alfie Hewett por 6-4, 1-6 y 6-3 y quedó eliminado del US Open en la semifinal del tenis adaptado.De esta manera, continúa sin poder ganar el US Open, el único Grand Slam que le falta ganar en su carrera, ya tiene en sus vitrinas dos Roland Garros, dos Australian Open y una vez Wimbledon.

Más tenis por el mundo: sin argentinos en semis de Kitzbuhel, se quedaron sin nafta en cuartos de final. Diego Schwartzman no pudo con el serbio Laslo Djere 7-6 (2) y 6-3, en el regreso a los torneos post pandemia. Federico Delbonis sucumbió ante Miomir Kecmanovic, otro serbio, por 6-4, 6-7 (5) y 7-5.