Acuña y Soles cayeron en el debut Deportes 12 de septiembre de 2020 Redacción

FOTO SOLES OFICIAL PRIMER JUEGO./ Roberto Acuña sumó 4 puntos.

El campeón Soles de Mexicali no pudo empezar correctamente la defensa del título y cayó ante Panteras de Aguascalientes, por 104-98, en la noche del jueves.

En el elenco de Mexicali, el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) firmó una planilla de 15 tantos (6-10 en dobles, 0-1 en triples, 3-8 en libres), 9 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos en 39 minutos. Mientras que su compañero, el rafaelino Roberto Acuña (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) acumuló 4 tantos y 2 asistencias en 22m.

Este sábado, a partir de las 21 hora local (23 de Argentina) ambos equipos volverán a medirse, en Aguascalientes.



JUEGAN ARGENTINOS EN ESPAÑA

Real Madrid, con participación argentina, afrontará desde hoy la defensa del título alcanzado durante la pasada edición y enfrentará al local Iberostar Tenerife, en una de las semifinales de la Supercopa de básquetbol de España. El encuentro que cerrará la jornada se disputará en el Pabellón Santiago Martín de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20.30 local (16.30 de Argentina).

Previamente, desde las 13.30 hora argentina, Baskonia, reciente campeón de Liga Endesa y con la participación del marplatense Luca Vildoza, se topará con Barcelona, que tiene en sus filas al cordobés Leandro Bolmaro. Real Madrid, ganador de la última edición del trofeo (derrotó en la final por 89-79 a Barcelona), contará con el base Facundo Campazzo, al escolta Nicolás Laprovíttola y al alero Gabriel Deck.