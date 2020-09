Australia será la sede

Luego de semanas de incertidumbre y evaluación, la Sanzaar oficializó ayer que el Rugby Champioship, torneo donde la Selección argentina de rugby Los Pumas enfrentan a los mejores equipos del Hemisferio Sur, se jugará en Australia, entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre, y con público en los estadios. La confirmación llegó el día después de que Los Pumas, que cuentan en su plantel con el rafaelino Mayco Vivas, informaron que la burbuja sanitaria que montaron para poder prepararse se rompió, con ocho nuevos casos positivos en coronavirus que se sumaron a trece anteriores.

En total, entonces, serán seis semanas para celebrar las seis fechas del torneo, en el que Argentina enfrentará, a partido y revancha, a los Wallabies locales, los Springbooks de Sudáfrica y los All Blacks de Nueva Zelanda. Lo cierto es que Australia le ganó la pulseada a Nueva Zelanda para ser sede del torneo y convenció a la Sanzaar, sobre todo por las regulaciones con respecto al cumplimiento de la cuarentena.

En la actualidad, Nueva Zelanda está en fase 2, con reglamentaciones para quienes ingresan al país, y el fin de semana pasado jugó su legendario partido de Norte vs. Sur a puertas cerradas. En cambio, en Australia, se permitirá que los equipos entrenen desde su llegada al país más allá de estar aislados, y los tamaños de las burbujas sanitarias convencieron a los organizadores.

New South Wales y Queensland son las sedes seleccionadas para los 12 partidos, que contarán con una capacidad del 50 a 75 por ciento del público posible. "Hemos trabajado muy duro como grupo para asegurarnos de que el Championship se lleve a cabo este año, aunque sea en un solo país, y Sanzaar fue meticuloso al evaluar las dos opciones de hospedaje presentadas por New Zealand Rugby y Rugby Australia", comentó Any Marinos, CEO de Sanzaar. Y agregó: "Se determinó que según los protocolos de cuarentena requeridos por el gobierno (para la entrada y el entrenamiento antes del torneo) y la suscripción comercial, la presentación de Rugby Australia fue la más deseable y viable en términos de logística".

Por su parte, Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina (UAR), ratificó la intención de estar en el Rugby Championship, que es "una prioridad" deportiva para el conjunto albiceleste. "Fueron muchos días de incertidumbre y de analizar diferentes posibilidades que no pusieran en riesgo a los jugadores. Hubo una muy buena conversación con nuestros socios de Sanzaar así que hoy estamos un poco más cerca de lograr lo más lindo que tiene el rugby: volver a ver a Los Pumas en una cancha", sostuvo Rodríguez.

Argentina participa del Championship desde el 2012, lo que más allá de los resultados, le dio un salto de calidad en cuando a la exigencia y competitividad que logra enfrentando a rivales de una envergadura superior, con los que fue acortando distancias. Así, entonces, será el noveno año en el cual Los Pumas se enfrenten a ida y vuelta a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, donde hasta ahora logró cinco victorias y un empate en 42 encuentros.