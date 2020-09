Córdoba quiere ser sede de una burbuja

BUENOS AIRES, 12 (NA) - La ciudad de Córdoba y la turística Villa Carlos Paz aparecieron ayer como posibles sedes, al estilo "burbuja" sanitaria, para el reinicio de la Liga Nacional de básquetbol, según confirmó el vicepresidente de Instituto, Juan Cavagliatto. Esta semana, la Asociación de Clubes (AdC) publicó un comunicado esta semana con la provincia mediterránea como gran candidata para la burbuja "Norte", una de las dos zonas geográficas en la que se dividirán los equipos participantes.

Pero Cavagliatto duplicó la apuesta este viernes, cuando aseguró en el programa "UCU Radio" que iba a proponer a la AdC hacer las dos burbujas en Córdoba, una en la capital provincial y la otra en Villa Carlos Paz, a partir de sus charlas con todos los involucrados, muchos de los cuales están relacionados con el básquet, como Héctor "Pichi" Campana (presidente de la Agencia Córdoba Deportes), Medardo Ligorria (Secretario de Deportes de Córdoba ciudad) o Sebastián Boldrini (Secretario de Deportes de Paz).

Cavagliatto, según reprodujo el sitio especializado "Básquet Plus" sostuvo que las dos ciudades tienen la estructura necesaria para hacerlas y, si ambas quieren, colocar a los 20 equipos en un radio de 50 kilómetros en la misma provincia. En Córdoba capital hay dos hoteles propuestos (Holiday Inn y Quorum), el "Sandrín" como estadio central para los partidos, pero varias canchas más para entrenamientos (Atenas, el Polideportivo "Cerutti" y el Polideportivo "General Paz"), más obviamente toda la estructura sanitaria de una ciudad importante.

En el caso de Villa Carlos Paz, el hotel sería uno solo (el Eleton) y el estadio central "Arena", con aire acondicionado -se jugará con temperaturas elevadas- y donde Atenas jugó varios partidos durante la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

También se podrían utilizar para las prácticas el estadio de Bolívar y de Pesca, que tienen el piso y aros de la calidad necesaria para que se puedan hacer los entrenamientos. La idea de Cavagliatto, que "pelearía" con Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es poder lograr un abaratamiento de costos a partir del apoyo de las entidades y gobiernos municipales.

El presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, le confió a "Básquet Plus" que la decisión final no pasará de la semana próxima.



NBA

Los Ángeles Lakers se impusieron por 110 a 100 a Houston Rockets y quedaron a solamente una victoria de convertirse en finalistas de la Conferencia Oeste de la NBA que se desarrolla en la "burbuja" sanitaria de Orlando. El triunfo obtenido por los angelinos colocó la serie a su favor por 3-1 (se juega al mejor de siete enfrentamientos), y los vencedores tuvieron en Anthony Davis al máximo anotador del juego con 29 puntos.