Racing volvió a hacer hisopados

BUENOS AIRES, 12 (NA) - Los jugadores de Racing se sometieron ayer a los hisopados PCR para descartar nuevos casos de coronavirus tras los positivos de los futbolistas Iván Pillud y Lucas Núñez y los resultados se conocerán en las próximas horas. El pasado martes, el defensor y el juvenil dieron positivo tras los test que se le realizaron al plantel el día anterior, por lo cual ambos se encuentran aislados y no serán de la partida en el partido ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. El encuentro se jugará el próximo jueves 17 de septiembre en el estadio del elenco de Avellaneda, pero el entrenador Sebastián Beccacece todavía no pudo hacer fútbol ni trabajos tácticos debido a que necesita saber con quiénes podrá contar para el citado partido.

La práctica del viernes a la mañana fue en el estadio, Beccacece dispuso dos grupos de jugadores y uno de ellos estuvo integrado por Leonardo Sigali, Leonel Miranda, Ezequiel Garré, Mauricio Martínez, Eugenio Mena, Matías Zaracho, Lisandro López, Julián López, Jonathan Cristaldo. En tanto, en el segundo grupo trabajaron Augusto Solari, Lucas Orban, Fabricio Domínguez, Walter Montoya, Nicolás Reniero, Héctor Fértoli, Darío Cvitanich, Matías Rojas y Marcelo Díaz. Si todo marcha bien, Beccacece podrá contar con Lisandro López y Matías Rojas, quienes se sumaron al grupo esta semana tras recuperarse de sendas distensiones en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda ambos futbolistas. Los dos trabajaron a la par de sus compañeros mientras que los jugadores Nery Domínguez y Alexis Soto continúan realizando tareas de manera diferenciada aunque es complicado que llegue en buenas condiciones al partido ante Nacional.

Por otra parte, Racing todavía no pudo concretar el arribo del mediocampista Yuriel Celi, a pesar de estar todo encaminado con la dirigencia de Cantolao y en Avellaneda surgió la posibilidad de contratar a Bruno Amione. El defensor de Belgrano de Córdoba disputó solo ocho partidos en el fútbol argentino, pero su destino estaría en Europa ya que estaría todo arreglado para que emigre al Hellas Verona de Italia, entidad que pagaría 1.700.000 dólares por el 90 por ciento del pase del jugador.