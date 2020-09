Llegó la oferta del Celta por Martinez Quarta

BUENOS AIRES, 12 (NA) - El club Celta de Vigo de España le envió ayer a River la oferta formal por el defensor Lucas Martínez Quarta con la propuesta de comprar la mitad del pase del jugador a cambio de 5.500.000 de euros brutos y la entidad de Núñez la evaluará para luego tomar una decisión. Según trascendió, si bien en River tienen la necesidad de vender a algún futbolista para equilibrar las finanzas, el dinero que le ofrece la institución española no sería el que pretende el "millonario".

Martínez Quarta, de 24 años, tiene solo un año de contrato, su intención es la de emigrar al fútbol europeo y las tratativas recién empiezan, por lo cual el deseo del futbolista podría torcer el rumbo de la negociación. En caso de concretarse el pase, el 15 por ciento irá a Kimberley, el club marplatense de donde llegó Martínez Quarta a River mientras que el club de Núñez tiene a favor el hecho de mantener el 50 por ciento de la ficha del defensor ya que su precio podría aumentar en una futura transacción.

Mientras tanto, Martínez Quarta sigue entrenándose y, a menos de una semana del partido en el cual River visitará al San Pablo por la fase de grupos en el regreso de la Copa Libertadores, el defensor se perfila para estar entre los once que el técnico Marcelo Gallardo pondría en el Morumbí. Si bien el entrenador aún no dio a conocer el equipo que jugará ante el San Pablo, ya tendría en mente a los que saldrían a jugar el partido y los probó en un ensayo formal que realizó en el River Camp en el cual no estuvieron los arqueros.

El técnico utilizó un esquema 4-4-2 y en la línea de fondo colocó Javier Pinola alternó con Robert Rojas en el lugar de segundo central mientras que en el mediocampo jugó un rato Julián Álvarez y otro Cristian Ferreira y lo mismo ocurrió con Enzo Pérez y Bruno Zuculini.

El probable elenco que jugaría en Brasil sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola o Robert Rojas, Milton Casco; Julián Álvarez o Cristian Ferreira, Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.