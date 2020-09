Secuestro de bicicletas y otros elementos robados

Agentes de la Seccional 2ª -cuenta su sede en un sector del barrio 9 de Julio de nuestra ciudad- en la noche del pasado jueves acudieron a la calle Chacabuco -entre sus similares Monteagudo y Artigas-, como consecuencia de haber sido alertados sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa, que acababa de salir de una obra en construcción que se encuentra abandonada, y sita en la calle M. Quirós al 700, en el barrio San Martín.

Tal lo adelantado en la mañana de ayer por LA OPINION online, si bien no se pudo hallar a persona alguna en dicho lugar, los uniformados en el sector dedicado a depósito ubicaron en estado de abandono dos bicicletas, junto a un par de zapatillas, un par de zapatos, y cuatro camperas.

Más tarde, se pudo establecer que los dos vehículos habían sido sustraídas en en la jornada del pasado 14 de agosto, resultando víctima una ciudadana de 55 años de edad, en tanto que sobre los restantes elementos se desconocía la procedencia.

En definitiva, lo mencionado con antelación fue incautado y trasladado a sede policíaca, a los fines pertinentes.



LE ROBARON

5000 PESOS

Mediante acceso a información extraoficial, se está en condiciones de dar a conocer un hecho contra la propiedad ocurrido en una vivienda sita en la calle José María Aragón al 1000, en nuestro distrito.

Cuando la puerta de ingreso al inmueble no contaba con medida de seguridad alguna, se produjo el robo de un elemento que se hallaba sobre una mesa, y que resguardaba una suma de dinero que estaría en el orden de los 5000 pesos.



FAENAMIENTO

DE UN VACUNO

El dueño de un predio rural sito en la localidad de Aurelia, departamento Castellanos, se percató de que le habían faenado un vacuno de unos 300 kilos de pesos, al que le faltaban los cuartos delantero y trasero.

En la denuncia figuraría que no se ubicaron daños en los alambrados del campo.



REGISTRARON

VARIOS DELITOS

* En la zona rural de Aurelia, se constató la sustracción de importante cantidad de metros de cables de cobre, y dos baterías.

El ilícito se concretó en la subestación transformadora, posterior a ser cortado el alambrado del portón de entrada.

* Desde un galpón que se encuentra en la zona rural de Presidente Roca, no solamente fueron robados varios litros de combustible, sino que fue sustraída la tranquera de ingreso al predio.

* Por otra parte, desde una vivienda rural sita en la localidad de Humberto Primo, faltaron un par de motocicletas, de 110 y 125 cc., respectivamente.