El regreso de Mirtha Información General 12 de septiembre de 2020





Por Milagros Monti



El 15 de marzo fue la última aparición pública y televisiva de Mirtha Legrand. Aquel día -como cada domingo- estuvo al frente de su clásico programa de almuerzos con invitados famosos. Sin embargo, la semana posterior, y con el avance del coronavirus, la conductora tomó la determinación de quedarse en su casa respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Fue una decisión mía. Me parece muy atinado. Es una cuestión de salud”, explicó en aquel momento entonces a Teleshow la conductora que fue reemplazada por su nieta Juana Viale.

Desde entonces, la diva permanece en su departamento sobre la Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo, y no sale “ni al balcón”. Por estos días, mantuvo una conversación telefónica con Adrián Suar -gerente de programación de El Trece- y Nacho Viale -su nieto y productor de sus programas- y, juntos, analizaron la posibilidad de regresar a la televisión en octubre.

Será después de siete meses y, estará sujeto al avance del coronavirus. "¡Espero que afloje la pandemia!”, deseó Mirtha este jueves en diálogo con Teleshow e indicó que su vuelta a la pantalla chica tendría algunas restricciones: “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”.

De esta manera, la idea sería que Juana continúe al frente de las emisiones de los sábados a la noche mientras que Legrand almorzaría con sus invitados los domingos al mediodía. ¿El motivo? “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando... Tenía poco descanso", explicó la diva que ansía regresar pronto a la televisión.

Cabe destacar que al integrar el grupo de riesgo, la conductora solo saldría de su casa para ir al canal a hacer el programa y lo hará cumpliendo con todos los protocolos sanitarios: respetando la distancia social entre sus invitados y colaboradores del ciclo, utilizando tapabocas mientras esté fuera del aire, y colocándose de manera permanente alcohol en gel.

El 1 de mayo pasado -en plena cuarentena-, Mirtha sufrió la muerte de su hermana gemela Goldy, a quien no pudo despedir por los estrictos protocolos que corrían por aquellos días. La conductora recibió el apoyo y cariño de su familia a través del teléfono y su hija, Marcela Tinayre, la visitó en su casa. Lógicamente, no quería que su madre estuviera sola frente a una noticia tan triste.

“La cuarentena la llevo muy bien, pero lamento mucho no ver a mi familia”, aseguró La Chiqui que sufre por estos “meses complicados” en los que la familia atravesó tantas situaciones. “En verdad, son momentos en los que uno más que nunca necesita tener a su familia cerca, abrazarlos. Es muy doloroso”, agregó la conductora.

Mientras continúa aislada en su hogar, Mirtha manifestó su aprobación a su nieta Juana como su reemplazante -y futura par, cuando ambas estén al frente de los clásicos ciclos- y destacó que el sillón de la conducción “tiene dos dueñas”.

Al respecto, Adrián Suar -durante una entrevista radial en Por si las moscas- destacó el rol de la actriz. “Está divina, la veo a Juana creciendo. Está muy bien y tiene mucho más plafón para mejorar. Está bien, es simpática, como es Juana, tiene ángel, es buena piba, pero tiene que mejorar y va a mejorar y sigue mejorando”.