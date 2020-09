Distanciamiento social en cuadrícula dentro de una plaza italiana

En plena región de Toscana, Italia, donde el próximo domingo en El Autódromo Internacional del Mugello (propiedad de Ferrari) en la provincia de Florencia,​ a unos 30 km al norte de la ciudad de Florencia correrá la Formula Uno Internacional, el Caret Studio ha diseñado la instalación “Sto Distante” en una plaza de una pequeña ciudad italiana, para alentar el distanciamiento social como una solución temporal para reactivar los espacios públicos hasta que finalice el bloqueo de Covid-19.

Los adoquines de Piazza Giotto en la ciudad de Vicchio, una pequeña ciudad de aproximadamente diez mil habitantes cerca de la ciudad de Florencia . Se han superpuesto con una obra de arte en forma de celosía de cuadrados blancos que les recuerda cómo se ve realmente esa distancia. La instalación temporal, que la práctica de diseño Caret Studio ha llamado 'StoDistante' ('Mantengo mi distancia'), tiene como objetivo ayudar a las personas a navegar de forma segura por la plaza central de la ciudad hasta que las autoridades regionales levanten las medidas de distanciamiento social.

Los marcadores actúan como representaciones visuales de los consejos de distanciamiento social distribuidos por las autoridades toscanas para frenar la propagación del virus Covid-19.

La región de Toscana estableció 1.8m como la distancia mínima segura que se debe mantener entre las personas para limitar la propagación del virus.

Los cuadrados blancos están hechos de pintura removible y se han agregado al piso de adoquines del área pública en un diseño en forma de celosía para actuar como un marcador de cómo las personas pueden navegar con seguridad alrededor del cuadrado.

Cuando termine la pandemia, la pintura resistente al agua se puede quitar fácilmente y el cuadrado puede volver a su configuración original.

Matteo Chelazzi, Federico Cheloni y Giulio Margheri, quienes fundaron Caret Studio en 2014, describen la instalación como una solución temporal para el "uso consciente" del espacio público bajo las medidas de seguridad actuales del país.

Durante estas semanas de cuarentena, el distanciamiento social y sus implicaciones han sido un tema muy real y nos han hecho reconsiderar algunas de nuestras rutinas y la forma en que usamos el espacio", dijeron los diseñadores

La instalación se concibe como una plataforma para que los ciudadanos reclamen y reactiven los espacios abiertos a través del alojamiento de una serie de iniciativas a medida que las reglas se relajen en las próximas semanas.

Los cuadrados se hacen más grandes cuanto más cerca están del centro. Este estilo de "degradado" está diseñado para ofrecer diferentes perspectivas e interacciones dentro de la plaza,.para una nueva vida social, convirtiéndose en una oportunidad para reflexionar sobre el uso de espacios públicos durante estos tiempos.

Los niños ya han comenzado a usar la red como un patio de recreo socialmente distante, mientras que los ancianos se han detenido para conversar de un cuadrado blanco a otro. Los diseñadores dicen que a medida que las reglas sobre las reuniones públicas se relajen en las próximos meses hay planes para que la comunidad use StoDistante para otros fines también, como un cine al aire libre, un gimnasio o servicios religiosos.

Si bien Sto distante se ha aplicado por primera vez en Vicchio, Caret Studio se espera que pueda instalarse en otras áreas públicas en diferentes pueblos y ciudades.

El diseño ha centrado sus esfuerzos en crear conceptos que harían más segura la vida también después del bloqueo. No solo las grandes ciudades son el escenario de las más inteligentes y creativas intervenciones, las pequeñas y medianas como también los pequeños poblados no solo son merecedores de ellas sino espacio de creaciones originales que tengan que ver con un problema como la pandemia sino con la vida después de ella, la identidad, la utilidad y una importante, por que no, cuota de belleza.