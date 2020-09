Mirabella disertó sobre la reforma judicial en un encuentro organizado por la UNR

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella participó del panel de apertura de la Audiencia Pública Virtual “Hacia una Reforma Judicial” organizado por Universidad Nacional de Rosario (UNR) en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Mirabella destacó la posibilidad de participar de este tipo de encuentros que “elevan el piso de estos debates que nos atraviesan a todos” como es el de la reforma de la justicia y que posibilitan “mejorar la calidad de vida y nuestra lucha por democratizar más nuestra sociedad, no solamente buscando igualdad jurídica, sino también social y económica”.

En ese sentido el legislador resaltó la importancia de la media sanción que le dio el Senado Nacional al proyecto de reorganización de la justicia federal, porque para “la provincia de Santa Fe es un avance histórico, oportuno, necesario, conveniente y que se venía discutiendo desde hacía muchísimos años” y explicó que “tiene que ver con cómo fortalecemos la persecución de la narcocriminalidad, del delito organizado, que está mucho más organizado que los órganos que lo tienen que combatir”.

Del panel de apertura además de Mirabella expusieron también Franco Bartolacci, rector de la UNR, Darío Kusinsky, recto de la UNPAZ, Jorge Calzoni, rector de la UNDAV, y Anabella Lucardi, directora de la carrera de abogacía de esta última universidad.

El senador explicó que “el proyecto que votamos es una ley que trata sobre la organización y competencia de la justicia Federal en la Argentina” y que erróneamente se denominó como reforma judicial, porque no “tratamos ni discusiones sobre la ampliación de la Corte Suprema, ni modificaciones del Consejo de la magistratura, ni temas que versen sobre otros institutos, cómo puede ser el juicio por jurados”.

Al respecto indicó que “se crean juzgados penales en el país y además implementamos un mandato de la reforma del 94 que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la ciudad de Buenos Aires”, incluye “ cuestiones que hacen a mayor transparencia en el ingreso, al sorteo de causas, se introducen también la perspectiva de género” y señaló que a pesar de “avanza” para mejorar el sistema de Justicia, no estuvo exento el debate de algunas falacias, de algunas confusiones”.

Roberto Mirabella puntualizó que para la provincia “se crean juzgados penales en Rafaela, en Santa Fe, en Rosario, en Venado Tuerto, creamos un juzgado y fiscalía y defensoría en San Lorenzo, que es una de las zonas de mayor confluencia portuaria en nuestra provincia, creamos además una sala con competencia penal en la cámara Federal de Rosario, creamos una sala con asiento en Santa Fe dentro de la cámara de Rosario” y “que está en consonancia con la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal de Santa Fe que se está llevando a cabo la comisión bicameral del Congreso de la que es miembro”.

Por último, afirmó que “este no es un tema de un gobierno o un senador en particular es un tema que viene de un debate y discusión desde hace muchísimos años de diferentes sectores políticos sobre cómo mejorar el servicio de Justicia”.

La jornada de exposiciones organizada por las tres universidades nacionales busca aportar un espacio abierto para que todas las personas y sectores puedan expresar sus opiniones y consideraciones en relación a una propuesta para una reforma integral del Poder Judicial de la República Argentina.