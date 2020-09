930 nuevos casos y restricciones en Santa Fe

Tras un par de jornadas donde se habían notificado más de mil casos (1.089 el miércoles -récord diario- y 1.042 el jueves), este viernes el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe 930 nuevos contagios en el territorio, que suma ahora 16.673 desde el inicio de la pandemia.

La ciudad de Rosario registró 387 casos nuevos en las últimas 24 horas (2 notificados en otra jurisdicción) y los infectados en la ciudad desde marzo pasado ascendieron a 8.209, aproximadamente el 50% de los casos totales de la provincia. En tanto, 71 de los infectados corresponden a la ciudad de Santa Fe, que acumula 1.061 desde que el virus ingresó al país.

En cuanto al resto de los casos, se notificaron ayer 63 de Chabás, 55 de Venado Tuerto (1 caso notificado en otra jurisdicción), 37 de Villa Constitución, 28 de Villa Gobernador Gálvez, 25 de Acebal, 22 de Rafaela (los de las últimas horas, ayer fueron 15, ver Pág. 8), 21 de Pérez y 20 de San Lorenzo. También informaron 20 positivos de San Lorenzo, 13 de Granadero Baigorria, 12 de Funes y Las Parejas, 11 de Capitán Bermúdez y Casilda, y 10 de Firmat y Roldán.

También se reportaron 8 casos en Gálvez y Villa Cañás; 7 en Chañar Ladeado, Santa Isabel y Santo Tomé; 6 en Godeken; 5 en Cañada de Gómez; 4 en Sunchales y Teodelina; 3 en Álvarez, Arroyo Seco, Las Rosas, Pavón Arriba, Pueblo Esther, Puerto General San Martín y Wheelwright; 2 en Ángel Gallardo, Arequito, Bombal, Esperanza, Miguel Torres, Recreo, San Jerónimo Norte y Sauce Viejo. Y un caso en las siguientes localidades: Alcorta, Barrancas, Bigand, Cañada Rosquín, Carcarañá, Carmen, Carmen del Sauce, Correa, El Trébol, General Lagos. La Vanguardia, Laguna Paiva, Los Quirquinchos, María Teresa, Máximo Paz, Melincué, Murphy, Piñero, Reconquista, Ricardone, San Genaro, San Gregorio, San Jorge, San José del Rincón, San Justo, Tostado, Totoras, Vera y Zavalla.

En tanto, 110 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 64 con asistencia respiratoria mecánica y 46 sin asistencia respiratoria mecánica, 247 se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 10.869 pacientes recuperados y 5.622 pacientes activos, mientras que en la provincia se registraron 55.426 notificaciones de las cuales 34.292 fueron descartadas.



OTRAS 10 MUERTES

Por último, ayer se informó el fallecimiento de diez personas con COVID-19 en el territorio (el jueves fueron 19, máxima cantidad diaria): 4 pacientes (61 años, 76 años, 84 años y 85 años) con residencia en la localidad de Rosario, 2 pacientes (74 años y 95 años) con residencia en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, 1 paciente (91 años) con

residencia en la localidad de Chabás, 1 paciente (74 años) con residencia en la localidad de Las Rosas, 1 paciente (73 años) con residencia en la localidad de Santa Fe y 1 paciente (84 años) con residencia en la localidad de Santo Tomé.

Hasta la fecha se registran un total de 182 fallecidos en la provincia.



FUERTES MEDIDAS PARA

EL GRAN SANTA FE

Tras una semana de incertidumbre sobre el cambio de fase o restricciones para el Gran Santa Fe, finalmente un viernes por la noche, como es la modalidad de la Provincia, el gobernador Omar Perotti anunció los cambios que afectarán a la región en el marco del aumento de casos por coronavirus. Más de dos hora después de lo informado por el propio gobierno se inició la conferencia virtual, que estaba prevista para las 19.30, pero comenzó pasadas las 21.30. El objetivo, según indicó Perotti en conferencia virtual, es limitar lo máximo posible la circulación en la capital y alrededores ante en creciente número de contagios. Para eso, se restringe la actividad comercial y recreativa."Esta nueva modalidad tiene restricciones pero tratando de mantener la mayor actividad posible", dijo Perotti, e insistió en que "la gente tenga en cuenta todos los cuidados posibles para frenar la curva". En ese sentido, repasó las medidas de higiene necesarias para protegerse del virus.También, indicó que estos días con limitaciones permitirá readecuar el servicio de salud, y equiparlo de todo lo necesario. "Pudimos sumar camas, pudimos sumar respiradores, pero no podemos sumar profesionales". Lo que recomendó que si los ciudadanos tienen síntomas "se den como positivos" y se aíslen.

Por su parte, Emilio Jatón señaló que la semana próxima se reunirá con todos los sectores para evaluar las consecuencias de estas medidas e ir debatiendo en el transcurso de los días si puede haber un nuevo cambio positivo para la actividad productiva. Las restricciones comienzan a las 0 horas de este sábado y son por 14 días. Los rubros que deberán hacer cambios en la atención, de por sí modificada por la pandemia, son el comercio, incluyendo centros comerciales, los bares y aquellos que contemplan lo deportivo y lo estético, como peluquerías y cosmetología.

Se suspenden: actividades comerciales de shoppings, galerías y locales de la peatonal. En cuanto a la gastronomía se cierran bares, restaurantes, rotiserías y heladerías, que podrán funcionar con la modalidad take away. Comercios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales de más de 100 m2; Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad inmobiliaria y mudanzas. Además, actividades religiosas, cultos y ceremonias de más de 10 personas.

Actividades administrativas: Sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas. En tanto, también se encuentran dentro de las suspensiones actividades recreativas, deportivas, y servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.